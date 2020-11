Russell over ‘farce’ op Istanbul Park: ‘Zo hoort de sport niet te zijn’

Er was veel te doen over het net aangelegde asfalt in Turkije. Istanbul Park veranderde door de schoonmaakbeurt op vrijdagochtend, het nieuwe asfalt en de regen in een ware schaatsbaan. Daar is George Russell niet over te spreken. “Zo hoort de sport niet te zijn.”

“Ik weet dat het een geweldige show heeft opgeleverd en weet zeker dat iedereen ervan heeft genoten, maar het was gewoon een loterij”, zegt de geïrriteerde Russell tegen The Race.

Lees ook: Verstappen na ‘drama’ op spekgladde Turkse baan: ‘Een race om snel te vergeten’

“Als je chaos wil creëren en ervoor wil zorgen dat coureurs eruit zien als een stelletje idioten, dan zijn er andere klasses en sporten die je dan kan kijken. We hebben de beste auto’s, beste coureurs, beste teams en gaan naar de beste circuits en dat was dit weekend absoluut niet het geval”, briest de Williams-coureur.

“Als de banden niet werken ben je zo twee a drie seconden trager. Dat kan gewoon niet”, foetert de Brit. “Aan het einde van de race reed ik langzaam terug naar de pits en spinde toen bijna van de baan. De banden waren 30 graden afgekoeld. Het is dan net schaatsen”, aldus Russell.

“Ik hou van dit soort omstandigheden, maar dit? Dit was verschrikkelijk”, besluit hij.

Lees ook: Leclerc woest op zichzelf op boordradio: ‘Dit was shit van mij! Ik ben dom!’