VT1: Max Verstappen het snelst in verder nutteloze sessie op glibberig Istanbul Park

Voor het eerst sinds 2011 reden er weer Formule 1-auto’s op het vermaarde circuit van Istanbul Park. Maar de sessie werd behoorlijk verpest door een natte baan, het gevolg van overijverig onderhoudswerk. Voor wat het waard is: Max Verstappen was de snelste vanochtend.

De sessie startte dus op zijn zachtst gezegd chaotisch. De onderhoudsploeg van Istanbul Park had de baan in al zijn wijsheid nog even schoongespoten. Waar dat normaal gesproken in de nacht gebeurt, was dat nu kort voor de eerste sessie gedaan. Het gevolg was een spekgladde baan: “Het lijkt wel alsof we op ijs rijden”, lachte Verstappen. Norris stelde dat hij niet eens vol gas kon gaan op een recht stuk. De sessie werd ook nog eens korte tijd stilgelegd nadat Charles Leclerc al glibberend een pylon kapot had gereden.

Ook na de hervatting bleef het glad, de sessie deed eerder denken aan rally-etappe. Het was aan de Finse rallyspecialisten Valtteri Bottas en Kimi Räikkönen te danken dat er nog wat te zien was op de baan, de twee waren in hun element getuige de vele drifts. Ook Max Verstappen opteerde ondanks alles voor een langere run van 11 rondjes, mogelijk ook om de baan wat beter te leren want de opgeleverde data zullen waarschijnlijk grotendeels in de prullenmand verdwijnen. De Nederlander reed uiteindelijk 29 rondjes.

In de tweede helft van de training droogde baan langzaamaan op maar op sommige plekken bleef het oppassen. Bocht 1 lag de gehele sessie in de schaduw en was dan ook het toneel van vele slippertjes. Ook waren er problemen voor Carlos Sainz, zijn McLaren haperde in het begin van de training al en viel even later definitief stil. Lewis Hamilton hield zich rustig en eindigde de sessie als vijftiende.

Ondertussen waren ook de Ferrari’s druk in de weer, 25 en 28 rondjes voor respectievelijk Charles Leclerc en Sebastian Vettel. Zij klokten beiden een tijd in de 1.35 waarmee ze achter Alex Albon en Max Verstappen aansloten op de ranglijst. Voor wat het waard is, de poletijd in 2011 was tien seconden sneller. De tweede sessie start om 15.00 uur plaatselijke tijd (13.00 Nederlandse tijd), het is te hopen dat het baanpersoneel de sproeiers in de tussentijd achterwege laat.

Foto: Motorsport Images