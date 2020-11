Stroll over de laatste paar maanden: ‘Het is niet makkelijk geweest’

Na een sterke eerste seizoenshelft gaat het de laatste paar maanden een stuk minder met Lance Stroll. De Canadees heeft sinds zijn verrassende podium in Monza geen punt meer gepakt. Hij geeft toe dat hij betere tijden heeft gekend. “Het is niet leuk geweest de laatste tijd.”

Na zijn derde plaats in Monza is hij slechts één keer aan de finish gekomen. In Mugello had hij een klapband en crashte hij van de baan, in Rusland had hij een aanvaring met Charles Leclerc, waardoor hij uitviel, Stroll miste de Grand Prix van de Eifel doordat hij besmet was geraakt met het coronavirus, in Portugal liep hij punten mis door een aanvaring met Lando Norris en op Imola had hij het hele weekend geen uitzicht op punten en werd hij roemloos dertiende.

Lees ook: Pérez over toekomst: ‘Ik kan de F1 met geheven hoofd verlaten, maar sabbatical kan ook’

“Het is zeker niet makkelijk geweest”, geeft de Canadees toe. “Ik ga daar niet over liegen”, vertelt hij tijdens de persconferentie.

“Het is zeker frustrerend. Ik kende een fantastisch seizoen tot Monza, maar sindsdien gaat het slecht”, stelt de Racing Point-coureur.

Hij houdt zichzelf ook een spiegel voor. “Er zijn dingen geweest die ik achteraf anders had moeten doen, ik heb een aantal fouten gemaakt, maar ik heb ook gewoon botte pech gehad in Mugello en in Rusland. En ik miste natuurlijk een race in Duitsland”, zegt Stroll.

“Je moet niet in het verleden blijven hangen, je moet vooruitkijken: We hebben een goede auto en ik hoop dat ik het seizoen sterk kan afsluiten”, besluit hij.

Lees ook: Verstappen nog altijd goed op zijn plek bij Red Bull: ‘Er zijn slechtere plekken om te zitten’