Verstappen nog altijd goed op zijn plek bij Red Bull: ‘Er zijn slechtere plekken om te zitten’

Red Bull doet ook dit jaar niet mee om de titel, maar Max Verstappen zit naar eigen zeggen nog altijd goed op zijn plek bij het team dat dit weekend in Turkije haar driehonderdste Grand Prix-deelname viert. “Eigenlijk is Mercedes de enige tegenstander die we nog moeten verslaan.”

Dat zegt Verstappen in gesprek met een geselecteerd clubje Nederlandse media, waaronder FORMULE 1 Magazine. Mercedes is daarbij het team dat in 2014, het begin van het hybridetijdperk, het stokje overname van Red Bull als de dominante renstal. Van 2010 tot en met 2013 won Red Bull namelijk telkens de dubbel, sinds 2014 doet Mercedes dat.

Verstappen heeft desondanks altijd benadrukt zich goed te voelen bij Red Bull, en doet dat nu desgevraagd weer: “Red Bull heeft me namelijk de kans gegeven mijn Formule 1-debuut te maken toen verder niemand dat aandurfde”, verwijst Verstappen terug naar 2015, toen hij als zeventienjarige zijn eerste Formule 1-race reed voor Red Bulls opleidingsteam Toro Rosso.

“We hebben daarna ook samen stappen gezet, en ze hebben me naar Red Bull gepromoveerd. Ik heb sindsdien altijd een goede relatie gehad met iedereen hier, ook met de teamleiding. Ik voel nog altijd een hele goede drive en motivatie binnen dit team.”

“De enige tegenstander die we eigenlijk nog moeten verslaan, is Mercedes. De rest zit allemaal achter ons. Er zijn dus zeker slechtere plekken om te zitten dan hier”, besluit Verstappen met gevoel voor understatement.

