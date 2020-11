Verstappen: ‘Soms moeilijk om te accepteren dat de derde plek het hoogst haalbare is’

Dat Max Verstappen een rasechte racer is, is algemeen geweten. De Nederlander wil altijd strijden om overwinningen en kampioenschappen, maar door de dominantie van Mercedes is dat in de F1 momenteel erg moeilijk. In gesprek met The Official F1 Magazine geeft Verstappen toe dat het niet altijd gemakkelijk is om te accepteren dat de derde plek het hoogst haalbare is. “Als ik een kans zie, probeer ik altijd om er wat meer uit te halen.”

Christian Horner en Helmut Marko waren voor de start van het seizoen 2020 hoopvol dat Red Bull de strijd zou kunnen aangaan met Mercedes. Al snel werd echter duidelijk dat het Duitse team zijn dominantie van de afgelopen jaren ook in 2020 voorzette. “Ik bevind me een beetje in niemandsland in dit kampioenschap. Persoonlijk dacht ik ook nooit dat er een strijd om het kampioenschap was. Als ik niet steeds uitval, zal ik derde eindigen, dat is de plek waar we thuishoren”, vertelt Verstappen.

Ook voor 2021 lijkt de Nederlander zich weinig illusies te maken. “Ik denk niet dat we mee gaan doen vanwege alle beperkingen die we op dit moment hebben qua ontwikkeling van de auto. Misschien zullen andere mensen binnen het team iets anders zeggen. Maar van mijn kant ben ik gewoon eerlijk, en ik denk niet dat we dat kunnen. Dus volgend jaar wordt weer een moeilijk jaar. Hopelijk zijn we iets beter, maar het zal moeilijk blijven om Mercedes te verslaan”, voorspelt de Limburger.

RB16

Met de RB16 ontwikkelde Red Bull dit jaar een auto die niet altijd even makkelijk is om te besturen. Dat zorgt ervoor dat Verstappen vaak op de limiet rijdt, en soms daarover gaat. “We proberen gewoon 110 procent uit de auto te halen, maar hij is niet in staat om een Mercedes te volgen. Daarom heb je soms die momenten waarop je spint”, legt de Nederlander uit.

Het team werkt ondertussen onverstoord verder om te auto, ook met het oog op 2021, te verbeteren. “Ja, er waren een aantal dingen waar we aan werkten om de stabiliteit van de auto te verbeteren, want vooral in het begin was die een beetje onvoorspelbaar. Nu voelt het meer niet alsof hij super onberijdbaar is. Het is een bestuurbare auto, maar soms is het moeilijk om te accepteren dat de derde plek het hoogst haalbare is. Als ik een kans zie, probeer ik altijd om er wat meer uit te halen’, aldus Verstappen.



