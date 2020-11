Door de lens van Peter: Bovenop het gevecht Verstappen vs. Bottas

Het verremmen van Valtteri Bottas, de lift van Max Verstappen, fotograaf Peter van Egmond zat vorige week op de eerste rij in Imola toen de twee elkaar bevochten om de tweede plaats in de race.

Het was een prettig weerzien voor Peter van Egmond, Imola blijft een speciaal circuit en een dankbare setting voor fotografen. En zoals zo vaak stond Van Egmond op de juiste plaats zondag, bij Rivazza ging Valtteri Bottas in de fout waarna Max Verstappen de Fin aan het einde van het rechte stuk te grazen nam.

“Ik kon zien dat Verstappen inliep op Bottas, maar ik wist niet dat Bottas problemen had met zijn vloer. Voor dit moment op de onderste twee foto’s, had Bottas al een moment waarop hij blokkeerde tijdens het remmen en wijd ging, maar niet zo wijd.”

“Ik stond er dus bovenop, wat altijd lekker is. Eigenlijk dacht ik dat Max er gelijk hier langs zou gaan, maar volgens mij moest hij flink liften om een botsing te voorkomen.”

“Zijn actie in Tamburello heb ik niet gezien, maar ik had bij de volgende doorkomst natuurlijk wel door dat Max er voorbij was. Ik dacht zo dat de tweede plek zeker was, tot Max ineens helemaal niet meer langskwam – maar de safetycar wel.”