Latifi: ‘Nyck de Vries verdient een kans in de Formule 1’

Nicholas Latifi was in 2019 Nyck de Vries’ belangrijkste tegenstander in de strijd om de Formule 2-titel. Die ging naar De Vries, maar waar het de Nederlander niet lukte daarna de stap naar de Formule 1 te maken, slaagde Latifi daar wel in. “Nyck verdient een kans in de Formule 1.”

Dat zegt Latifi in interview met FORMULE 1 Magazine, al haalt de Canadees ook aan dat het sowieso niet eenvoudig is de Formule 1 te halen. “Het is tricky, want Nyck verdient een kans in de Formule 1, maar je hebt aan de andere kant maar twintig zitjes en er zijn veel dingen die op hun plek moeten vallen.”

Voor Latifi hielp het dat hij al veel testkilomters had gemaakt, een bestaande relatie had met Williams – het team waarvoor hij nu ook racet – en op de nodige financiële steun van zijn familie kan bogen.

Latifi vindt het jammer voor De Vries dat hij de Formule 1 niet heeft gehaald, maar: “Ik ben blij voor hem dat hem een mooie toekomst wacht als professioneel coureur en hij nu ook bij Mercedes zit in de Formule E.” Behalve dat hij in die klasse uitkomt, racet De Vries ook in het World Endurance Championship voor Racing Team Nederland, is in diezelfde klasse test- en reserverijder voor Toyota’s fabrieksteam én reed afgelopen seizoen in het ELMS voor G-Drive.

In de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine, nr. 16, lees je een exclusief interview met Nicholas Latifi over zijn weg naar de Formule 1, zijn liefde voor zijn thuis Toronto en hoe het was om als zestienjarige in een Ford Mustang zijn autosportdebuut te maken op Daytona. FORMULE 1 Magazine nr. 16 is nu in de winkel te koop of hier te bestellen.