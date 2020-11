Verstappen over seizoen tot nu toe: ‘Kunnen tevreden zijn’

Max Verstappen zegt ‘tevreden’ te kunnen zijn over hoe het seizoen tot nu toe verlopen is. De Nederlander baalt nog steeds van de uitvalbeurten in Italië, maar geeft ook toe dat Mercedes ‘gewoon te goed is’. Toch voelen de derde plaatsen die hij dit seizoen heeft behaald alsof hij het ‘vijfde wiel aan de wagen is’.

Verstappen staat momenteel derde in het kampioenschap en eindigde negen van de dertien keer op het podium. In de overige vier races haalde hij echter nul punten door uitvalbeurten. Toch is hij tevreden met hoe het seizoen tot nu toe is verlopen. “De uitvalbeurten zijn niet geweldig, maar we hebben wel op het podium gestaan”, zegt Verstappen. “Ik kan niet meer doen dan dat. Mercedes is gewoon te goed dit seizoen, dus derde is het beste wat we kunnen doen en dat hebben we ook gedaan. We zijn een aantal keer tweede geworden en één keer eerste. Dan kan je alleen maar tevreden zijn”, aldus de Nederlander.

Ondanks het feit dat het vooral om de tweede of derde plaats gaat blijft Verstappen realistisch. “Je wil niet gefrustreerd rondlopen en resultaten halen die onmogelijk zijn. Ik blijf pushen en probeer het beste resultaat te behalen. Soms lijkt het dat we dichterbij zitten. Ik genoot van Imola, ik had daar het gevoel dat ik ook echt in de buurt kon blijven. Normaal gesproken weet je dat ze snel wegrijden en dat je in een niemandsland rijdt, je krijgt dan wel een podium maar je voelt je dan een beetje het vijfde wiel aan de wagen. Het is een beetje als zo’n romantisch diner, ik ben dan liever degene die dat diner heeft”, zo vergelijkt Verstappen de situatie.

Verstappen ziet graag klassieke circuits op kalender

In Imola kende Verstappen zijn vierde uitvalbeurt van het seizoen. De Red Bull-coureur lag tweede met nog enkele ronden te gaan toen een lekke band einde race betekende, de derde uitvalbeurt in Italië dit seizoen. Het is nog steeds niet duidelijk wat de klapband veroorzaakte en ook Pirelli weet het nog niet. “Nog niet, nee. Ik denk dat ze het nog steeds aan het onderzoeken zijn. We hebben zelf al gekeken maar we konden niks geks zien, zij zullen het wel beter onderzoeken”, geeft Verstappen aan.

Achter de schermen blijft de zoektocht naar een nieuwe motorleverancier voor 2022 doorgaan. “Ik heb nog niets gehoord, dat is aan het team. We zullen snel een beslissing moeten nemen, maar daar heb ik geen invloed op. Dat laat ik aan het team over”, aldus de Nederlander.

Op de voorlopige kalender voor 2021 ontbreekt Vietnam, waardoor er ruimte is voor een andere race. Verstappen heeft dan wel een voorkeur. “Portimão was cool, al zou wat meer grip leuk zijn. Imola was leuk, Nüburgring heb ik ook van genoten. Als ik moet kiezen, kies ik voor Imola, een beetje oldschool met de grindbakken. Het is moeilijk om te kiezen, misschien is het een beter idee om een paar van de huidige circuits te schrappen en een paar klassieke banen in de plaats toe te voegen”, besluit hij.