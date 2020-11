Red Bull-junior Jüri Vips reservecoureur voor Red Bull en Alpha Tauri in Turkije

Red Bull-junior Jüri Vips zal in Turkije aanwezig zijn als reservecoureur voor Red Bull en Alpha Tauri. De 20-jarige Est heeft zijn superlicentie behaald en vervangt Sébastien Buemi en Sergio Sette Camara als reservecoureur, nu die twee coureurs andere verplichtingen hebben.

Vips heeft driehonderd kilometer in een Formule 1-auto gereden en heeft daarmee zijn superlicentie behaald, zo heeft Red Bull bekendgemaakt. Deze superlicentie is nodig om in de Formule 1 te mogen rijden. De Est is voor dit weekend in Turkije aangewezen als reservecoureur voor Red Bull en Alpha Tauri omdat de andere reservecoureurs, Sébastien Buemi en Sergio Sette Camara, andere verplichtingen hebben. Buemi komt in Bahrein in actie tijdens het World Endurance Championship, waar hij in de LMP1-klasse rijdt met Toyota.

Istanbul will have VIPS! 😎🇹🇷 After being awarded his FIA Superlicence following the completion of 300km in an #F1 car, Juri Vips will join us and @AlphaTauriF1 trackside as Reserve Driver this weekend #TurkishGP pic.twitter.com/gd94fyZCzk — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) November 12, 2020



Vips kent een enerverend seizoen. De Red Bull-junior was normaliter actief geweest in het Japanse Super Formula met Team Mugen, maar door de coronacrisis werd het onmogelijk voor de Est om naar Japan af te reizen en mee te doen in die klasse. Op 21 augustus kreeg hij te horen dat hij Sean Gelael in de Formule 2 zou vervangen bij DAMS nadat Gelael een rugwervel had gebroken bij de race in Barcelona. Op Mugello pakte hij zijn eerste punten door als zevende over de finish te komen in de feature race. De sprintrace op datzelfde Italiaanse circuit verliep echter nog beter: Vips werd daar de eerste Est ooit die een podium pakte in de Formule 2 door de derde plaats te pakken.