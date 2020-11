Pérez over toekomst: ‘Ik kan de F1 met geheven hoofd verlaten, maar sabbatical kan ook’

De toekomst van Sergio Pérez in de Formule 1 blijft onzeker. De Mexicaan wordt in verband gebracht met Red Bull, maar voorlopig heeft Pérez geen stoeltje voor 2021. Zelfs als zijn F1-carrière aan het einde van dit seizoen ten einde is, dan kan hij daar vrede mee nemen. Maar: “Een sabbatjaar is ook een optie, we zullen zien wat er gebeurt de komende weken.”

Sergio Pérez is met 82 punten, ondanks twee gemiste races door zijn coronabesmetting, aan zijn beste seizoen in de Formule 1 bezig. Toch is zijn toekomst in de sport erg onzeker. Pérez wordt genoemd als opvolger van Albon bij Red Bull, maar voorlopig is het afwachten voor de Mexicaan. “Ik heb nog geen nieuws”, vertelt de Mexicaan tijdens de persconferentie op Istanbul Park. “Het is afwachten, maar er zal snel duidelijkheid zijn.”

Of Pérez onrecht wordt aangedaan als hij volgend jaar geen zitje zou hebben, wordt de Mexicaan gevraagd. “Dat is deel van de sport. Als het gebeurt, kan ik sport met geheven hoofd verlaten. Niet iedereen heeft zo’n carrière als ik, dus ik kan er vrede mee nemen”, zegt de Racing Point-coureur, die verschillende opties bekijkt. “Het is best laat in het seizoen, dus ik weet ook pas laat wat mijn toekomst brengt. Een sabbatical is een optie, we zullen zien wat er gebeurt de komende weken.”

In elke race die hij startte in 2020, finishte Pérez in de punten. Toch lijkt hij niet helemaal tevreden met zijn seizoen. “Dit is een seizoen van gemiste kansen”, stelt hij. “In Oostenrijk misten we een podium, hetzelfde gebeurde twee weken geleden in Imola. Daarnaast raakte ik ook nog besmet toen onze auto op zijn best was op Silverstone”, blikt Pérez terug op zijn seizoen tot dusver.

