Kvyat koestert geen illusies: ‘Kans is groot dat ik er in 2021 niet bij ben’

Daniil Kvyat weet dat zijn opvolger bij Alpha Tauri, Yuki Tsunoda, al in de startblokken staat en de kans zodoende klein is dat hij in 2021 weer voor het team rijdt. “Ik blijf echter pushen. Dat kan nooit kwaad en je weet niet wat er nog gebeurt.”

Red Bull-topman Helmut Marko verklapte het onlangs al, haast tussen neus en lippen door: Tsunoda zit in 2021 in principe in het Alpha Tauri-zitje dat nu nog van Kvyat is, mits hij zoals verwacht zijn superlicentie haalt. Een verrassing is dat niet: Kvyat doet het minder goed dan teamgenoot Pierre Gasly, terwijl Tsunoda een beschermeling is van Red Bull en motorleverancier Honda.

“Ik maak me geen illusies”, vertelt Kvyat dan ook aan Autosport. “Het ziet er lastig voor me uit, mijn kansen zijn niet goed.” Als coureur die zelf is opgegroeid in het Red Bull-programma (en er zelfs een keer is uitgezet en later teruggeroepen) kent Kvyat het klappen van de zweep. “Red Bull heeft haar talentenprogramma en dus moeten er coureurs naar de Formule 1 promoveren.”

“Het is altijd al zo geweest, en ik zou niet inzien waarom het voor mij anders is”, doelt Kvyat erop hoe hij als Tsunoda promoveert kind van de rekening zal worden. Tot het zover is – en met nog vier races op de teller in 2020 – heeft Kvyat echter nog de kans te laten zien wat hij kan, zo weet hij. “Het is daarbij belangrijk tot en met het laatste moment te blijven pushen.”

“Wat je doet, wordt namelijk onthouden en”, zo wijst hij naar de afgelopen Grand Prix op Imola, waarin hij als vierde finishte, “het kan nooit kwaad en telt alleen maar in je voordeel. Daarnaast weet je nooit wat binnen het Red Bull-programma kan gebeuren.” Kvyat concentreert zich daarom op presteren en denkt niet aan zijn toekomst, al weet hij: “De kans is groot dat ik er in 2021 niet bij ben.”

