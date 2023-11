Yuki Tsunoda had zondag een prima race in Abu Dhabi, al had de Japanner dat zelf niet helemaal door. Na afloop van de race vertelde hij namelijk dat hij helemaal niet doorhad dat hij op een bepaald moment aan de leiding ging.

De eerste ronde pitstops in de Grand Prix van Abu Dhabi gooide de volgorde aardig overhoop. Het resultaat: Yuki Tsunoda die ineens op de eerste plek reed. Het is niet ongebruikelijk dat in zo’n situatie een coureur uit de achterhoede verder vooraan staat, maar Tsunoda komt hiermee in een behoorlijk exclusief lijstje. In totaal hebben maar tien coureurs op kop gelegen dit jaar. Tsunoda is ook pas de tweede Japanse coureur ooit die aan de leiding heeft gereden in een Formule 1-race, na Takuma Sato in 2004.

Tsunoda zelf had echter niet de kans om er veel van te genieten. Hij wist namelijk helemaal niet dat hij op kop lag. “Eerlijk gezegd had ik geen idee dat ik voorop reed. Ik ben wel een beetje verbaasd. Als we terugkijken naar de eerste helft van het seizoen, dan hadden we nooit gedacht dat we nog eens op de eerste plaats zouden rijden. Het is dus wel duidelijk een enorme verbetering. Bijna elke race dit jaar hebben we wel upgrades aangebracht. Dit is echt bizar en het team verdient dit volledig.”

Plek zeven

Met zijn vijf rondes heeft Tsunoda zowaar meer rondes op kop gereden dan Fernando Alonso en Oscar Piastri dit jaar (sprintraces niet meegerekend). Maar het belangrijkste voor Tsunoda was zijn eindresultaat. AlphaTauri zat Williams namelijk op de hielen voor plek zeven bij de constructeurs. Een goed resultaat van Tsunoda zou die plek hebben veiliggesteld, wat een mooi afscheid zou zijn voor afzwaaiend teambaas Franz Tost.

Helaas voor Tsunoda en het team lukte dat uiteindelijk net niet. Het team kwam drie punten tekort en sluit dit jaar op de achtste plaats af. “Ik heb alles gegeven”, reflecteerde Tsunoda. “Helaas kon ik Franz niet het beste afscheidscadeau geven. Maar ik heb mijn best gedaan en heb tenminste mijn beste prestatie kunnen laten zien als blijk van waardering aan hem.”

Lees hier alles terug over de Grand Prix van Abu Dhabi, de slotrace van het seizoen

