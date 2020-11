Kvyat hekelt ‘bullshit’ track limits: ‘Het doodt het racen’

Daniil Kvyat is allerminst te spreken over track limits nadat deze opnieuw een groot thema zijn geworden op Imola. Volgens de Rus heeft de Formule 1 de witte lijnen, die de track limits dus bepalen, niet nodig en ‘doden’ deze het racen.

Tijdens de vrije training zaterdagochtend werden al zestig rondetijden geschrapt vanwege het overschrijden van de track limits. Deze worden gecontroleerd in bocht 9, 13 en 15. In de kwalificatie werden al minder rondetijden geschrapt maar als het aan Kvyat lag zouden grindbakken de limieten bepalen en dus niet de witte lijnen.

“We hebben deze witte lijnen niet nodig”, zegt Kvyat. “We hebben gewoon weer ouderwetse grindbakken nodig. Als je dan van de baan gaat ga je gewoon van de baan, zonder alle bullshit over het wel of niet overschrijden van de witte lijn. Het maakt me behoorlijk van streek omdat het het racen doodt. En het doodt ook gewoon zo’n geweldig circuit. Dat is het probleem”, aldus de Rus.

Kvyat heeft het dan ook aangekaart bij wedstrijdleider Michael Masi. “Ik heb het tegen hem gezegd. Maar de circuiteigenaren moeten misschien voor andere dingen een uitloopstrook maken. Dat weten we. In Mugello waren er geen problemen met uitloopstroken of track limits. Daar hadden ze grindbakken, simpel zat. Ik denk dat de meesten het wel ermee eens zullen zijn dat dat de beste oplossing is, maar het is helaas niet op alle circuits mogelijk. We moeten dus waarschijnlijk naar een andere oplossing zoeken”, besluit hij.