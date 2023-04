Nyck de Vries zal de Grand Prix van Azerbeidzjan zondag vanaf de laatste plaats starten. Hij crashte in bocht 3 in zijn eerste vliegende ronde, hetgeen het einde van zijn kwalificatiesessie betekende.

De coureur van AlphaTauri was bezig met een snelle ronde, toen hij een fout maakte bij het aanremmen voor bocht 3 en in de tecpro barrier belandde. Onduidelijk is of het probleem met de remmen veroorzaakt werd door een technisch probleem. Vlak voor de start van de kwalificatie werd De Vries in zijn AT04 teruggeduwd naar de garage door een storingsmelding op de auto. Eerder in de middag had de Nederlander nog indruk gemaakt bij de enige vrije training, die hij als zesde had afgesloten.

De Vries’ crash veroorzaakte een rode vlag met nog ongeveer tien minuten te gaan in Q1. De neus van de auto zat vast in de tecpro barrier, dit zorgde voor vertraging. Vlak nadat de AlphaTauri van de baan was gehaald en de sessie vervolgd, ging het opnieuw mis. Pierre Gasly, zijn Alpine vloog tijdens de vrije training in de fik, ging op dezelfde plek als De Vries in de fout.

VIDEO: Crash Nyck de Vries tijdens kwalificatie