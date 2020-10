‘Best of the rest’ Gasly: ‘We begrijpen ons pakket steeds beter’

Pierre Gasly start morgen als vierde aan de thuisrace van zijn team Alpha Tauri. De Fransman voelt zich op Imola goed in zijn AT01 en wist Daniel Ricciardo en Charles Leclerc achter zich te houden tijdens de kwalificatie. “De auto lijkt goed te werken op dit circuit.”

Pierre Gasly bevestigde tijdens de kwalificatie de snelheid die hij eerder tijdens de training had getoond. “Ik ben heel blij, dit is denk ik mijn kwalificatie voor dit team. Bovendien evenaar ik mijn beste kwalificatie ooit in de Formule 1”, vertelt Gasly voor de camera van Ziggo Sport. “Ik voelde me goed in de auto, die goed lijkt te werken op dit circuit.”

Lees ook: Gasly rijdt met speciale Senna-helm tijdens GP Emilia-Romagna

Toch wil Gasly niet te lang stilstaan bij zijn goede prestatie tijdens de kwalificatie. “Dit is slechts het eerste deel van het weekend en daar ben ik tevreden over, maar het draait om de zondag”, beseft de Fransman. Wat verwacht hij van de race? “De race is moeilijk te voorspellen, want we hebben geen referenties.”

Desondanks lijkt Gasly een plannetje te hebben voor de GP van Emilia Romagna. “De Mercedessen en Max zullen waarschijnlijk van de rest wegrijden, dus we moeten proberen de propere lucht achter hen te gebruiken.” Dat zal echter niet zo eenvoudig worden, denkt de Normandiër. “Het middenveld zit dicht bij elkaar, dus ik verwacht enkele spannende gevechten.”

Na een zesde plek op de Nürburgring en een vijfde plaats in Portugal presteert Alpha Tauri voor het derde raceweekend op rij knap. “We begrijpen ons pakket steeds beter”, legt Gasly uit bij Sky Sports, “dat zorgt ervoor dat we erin slagen steeds net wat meer uit de auto te halen.”

Lees ook: Gasly verrast: ‘Red Bull overweegt me zelfs niet’