Gasly rijdt met speciale Senna-helm tijdens GP Emilia-Romagna

Pierre Gasly zal dit weekend niet te herkennen zijn aan zijn gebruikelijke helm, maar aan een speciale helm als eerbetoon aan Ayrton Senna. De Fransman zegt hiermee een van zijn idolen te willen herinneren: “Legendus zullen nooit vergeten worden.”

Het design van de helm van Gasly komt overeen met het design dat Senna gedurende zijn Formule 1-carrière gebruikte. Door de jaren heen zijn er al vaker speciale helmen geweest met een eerbetoon aan Senna, maar het Honda-logo op de helm zorgt ervoor dat deze dicht in de buurt komt van de originele helm van de Braziliaan.

Tribute to Ayrton this weekend.💛

Remembering one of my idol with this special helmet. Legends are never forgotten. #SennaSempre pic.twitter.com/gaGnDv64Sd

