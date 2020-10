Mongoolse overheid wil dat FIA ingrijpt na boordradio-uitspraken Verstappen

De Mongoolse Verenigde Naties-ambassadeur Lundeg Purevsuren heeft Red Bull een brief gestuurd naar aanleiding van de opmerkingen die Max Verstappen maakte op de boordradio na het incident met Lance Stroll in Portugal. Purevsuren zegt in de brief het gebruik van ‘racistische en onethische taal’ door Verstappen te betreuren en zegt ervan overtuigd te zijn dat de FIA actie zal ondernemen tegen de Nederlander.

Verstappen kwam tijdens de tweede vrije training op het Autódromo Internacional do Algarve in aanraking met Stroll in de eerste bocht, waarna de Nederlander zijn beklag deed op de boordradio. “Is hij f****** blind? Wat is er mis met hem? Jezus Christus wat een mongool. Ik heb schade. Wat een mongool. Serieus”, zei Verstappen op de boordradio, al kwam hij vrijdag al terug op die opmerkingen en benadrukte niemand te willen beledigen. Het lijkt daar echter niet bij te blijven nu de Mongoolse overheid een brief heeft gestuurd naar Red Bull-CEO Dieter Mateschitz en Aston Martin-CEO Tobias Moers naar aanleiding van deze opmerkingen.

In de brief laat Lundeg Purevsuren, de Verenigde Naties-ambassadeur namens Mongolië, weten dat hij er alle vertrouwen in heeft dat de FIA actie zal ondernemen tegen Verstappen. “Ik betreur het gebruik van racistische en onethische taal in het openbaar door Red Bull-coureur Max Verstappen tijdens de training van de Portugese Grand Prix van het Formule 1-wereldkampioenschap op 23 oktober 2020”, valt in de brief te lezen.

“Sport wordt over de hele wereld beschouwd als een symbool van eenheid en ik geloof dat er in de sport geen enkele vorm van rassendiscriminatie mag zijn. Ik steun het ‘We Race as One’-initiatief van de Formule 1 tegen racisme. Maar vanwege het bovengenoemde incident betwijfel ik of dit initiatief aan de realiteit voldoet. Ik ben ervan overtuigd dat de FIA, om herhaling van dergelijk onethisch gedrag in de sport te voorkomen, maatregelen zal nemen tegen Red Bull-coureur Max Verstappen vanwege zijn onaanvaardbare gedrag door herhaaldelijk racistische en denigrerende taal te gebruiken tegen etnische groepen”, aldus Purevsuren.

Eerder stuurde de groep Mongol Identity een open brief de wereld in waarin het vroeg om verontschuldigingen van de Nederlander. Zij benadrukten dat ze hem middels die brief wat wilden bijbrengen over het gebruik van het woord ‘mongool’ en wilden dat hij zich zou verontschuldigen.

Vrijdag ging Verstappen al in op de controverse die ontstond rondom zijn boordradio-uitspraken en gaf aan dat hij het niet zo bedoelde. “Het was niet mijn bedoeling om iemand of een groep aan te vallen”, zei de Nederlander. “Het gebeurde in het heetst van de strijd. Ik zeg niet dat ik de juiste woorden koos. Zo zijn coureurs: We zijn eerst boos op elkaar en vijf minuten later kunnen we het weer met elkaar vinden. Maar het is niet mijn bedoeling om iemand of een groep te beledigen”, benadrukte Verstappen.

Red Bull-teambaas gaf destijds ook al aan het taalgebruik van Verstappen niet te accepteren. “Wij vergoelijken de opmerkingen niet,” zei Horner, “en hebben er intern met Max over gesproken. Hij wilde niemand beledigen. De opmerkingen zijn gemaakt in het heetst van de strijd als de emoties hoog oplopen.”