Verstappen over boordradio-uitspraken: ‘Niet mijn bedoeling om iemand te kwetsen’

Max Verstappen kwam afgelopen weekend onder vuur te liggen door uitspraken die de Nederlander deed over de boordradio tijdens VT2. Tijdens de persconferentie in Imola kwam Verstappen terug op zijn uitspraken. “Het gebeurde in het heetst van de strijd.”

Max Verstappen en Lance Stroll raakten elkaar tijdens de tweede vrije training op Portimão in bocht 1, waarna de Red Bull-coureur via de boordradio al scheldend duidelijk maakte wat hij vond van Strolls actie. Red Bull sprak Verstappen nadien aan over zijn taalgebruik, dat volgens het team ‘niet acceptabel’ was.

Lees ook: Red Bull vindt taalgebruik Verstappen ‘niet acceptabel’

Een week later heeft Verstappen in Imola gereageerd op de hele situatie. “Het was niet mijn bedoeling om iemand of een groep aan te vallen”, vertelt de Nederlander. “Het gebeurde in het heetst van de strijd. Ik zeg niet dat ik de juiste woorden koos. Zo zijn coureurs: We zijn eerst boos op elkaar en vijf minuten later kunnen we het weer met elkaar vinden. Maar het is niet mijn bedoeling om iemand of een groep te beledigen”, benadrukt Verstappen.

Ook de voorbereiding op het tweedaags weekend in Imola komt natuurlijk ter sprake tijdens de persconferentie. Wat verwacht Verstappen van het verkorte raceweekend? “Iedereen bereidt zich goed voor op de simulator. Sommige teams en coureurs komen wat sneller op gang. Het sterkste team staat uiteindelijk toch wel weer bovenaan”, voorspelt de Limburger. “Hopelijk is de balans gelijk goed en kunnen we een goed weekend hebben”, aldus Verstappen.

Lees ook: Verstappen: ‘Was verrast dat Stroll instuurde’