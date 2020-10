Red Bull vindt taalgebruik Verstappen ‘niet acceptabel’

Red Bull heeft Max Verstappen verzocht op zijn taalgebruik te letten. Dat is gebeurd, zo meldt de BBC, naar aanleiding van het gevloek over de boordradio gisteren bij de tweede vrije training. Daarin botste Verstappen met Lance Stroll, die van de Nederlander vervolgens de volle laag kreeg.

“Wij vergoelijken de opmerkingen niet”, zei Red Bulls teambaas Christian Horner, “en hebben er intern met Max over gesproken. Hij wilde niemand beledigen. De opmerkingen zijn gemaakt in het heetst van de strijd als de emoties hoog oplopen.” Topman Helmut Marko voegde er op de Duitse televisie, zo schrijft de BBC, nog aan toe dat Red Bull Verstappens opmerkingen ‘niet acceptabel’ vindt.

Met enkele krachttermen (‘idioot’) en vloeken gaf Verstappen vlak voor het einde van VT2 blijk van zijn ongenoegen over de handelwijze van Stroll. De Canadees wilde aan een tweede snelle ronde beginnen, Verstappen – die daarvan niet op de hoogte was – aan zijn eerste. Voor bocht 1 kwam het duo op hoge snelheid met elkaar in botsing, Stroll gaf toe dat hij zijn collega niet in de spiegels had gezien. Hoewel Verstappen de oorzaak voor de klapper bij Stroll legde, oordeelde de wedstrijdjury achteraf dat er geen aanwijsbare schuldige was.

De lucht tussen beide coureurs werd later op de dag geklaard.

