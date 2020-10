Stroll: ‘Lucht is weer geklaard met Verstappen’

Max Verstappen en Lance Stroll hadden aan het einde van de tweede vrije training een aanvaring met elkaar in de eerste bocht. De Nederlander was woedend op de Racing Point-coureur, maar de lucht is inmiddels weer geklaard, laat Stroll weten.

Verstappen liet na de tweede vrije training al weten dat hij er niet op rekende dat de Canadees zou insturen. “Ik begon net aan mijn eigen ronde en hij sloot net zijn ronde af”, zegt de Nederlander.

Maar Stroll begon aan een tweede vliegende ronde. “Daar rekende hij niet op”, stelt Stroll. “En ik rekende er niet op dat er iemand aan mijn binnenkant zou zitten. Het was erg ongelukkig”, vertelt Stroll aan Formula 1.

“Hij liet me in de laatste bocht voorbij en ik had verwacht dat hij een gat zou creëren, maar dat deed hij dus niet en ondertussen was ik druk met mijn stuur bezig en toen raakten we elkaar. Het was gewoon erg ongelukkig, maar inmiddels is de lucht weer geklaard”, aldus de Canadees.

