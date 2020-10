Verstappen: ‘Was verrast dat Stroll instuurde’

Max Verstappen wil niet te veel kwijt over zijn botsing met Lance Stroll in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Portugal. “We zullen zien wat er gaat gebeuren”, zegt de Nederlander, die nog een onderzoek door de wedstrijdleiding boven het hoofd hangt.

Lees ook: Liveblog: Verstappen en Stroll op het matje bij de stewards na botsing in VT2

Direct na de botsing liet Verstappen zijn gevoelens op dat moment in elk geval blijken over de boordradio, waar de nodige piepjes van het censuurapparaat van de Formule 1 aan te pas moesten komen. “Is deze f**king gast blind? Wat de f**k is er mis met hem? Jezus Christus. Wat een mongool!”, haalde Verstappen verbaal uit.

Verstappen en Stroll kwamen elkaar tegen in bocht één, waar ze vol gas op af stormden. Stroll zat aan de buitenkant, Verstappen binnen. Verstappen probeerde onder het aanremmen binnendoor te steken, terwijl Stroll de bocht instuurde alsof Verstappen er niet zat. Zo raakten ze elkaar, met Stroll die de grindbak in schoof. Verstappen haalde de pits en kon later weer de baan op.

“Over het incident met Stroll wil ik eigenlijk niet te veel zeggen”, meldt Verstappen na VT2 op zijn eigen website, Verstappen.nl. “Ik was verrast dat hij instuurde, ik weet niet waar ik heen had moeten gaan. Ik begon mijn ronde en hij had zijn ronde net afgesloten. We zullen moeten zien wat er gaat gebeuren. Het is maar een tweede vrije training en het is jammer dat we elkaar raakten.”

Verstappen en Stroll moesten zich om 18:00 uur Nederlandse tijd bij de wedstrijdleiding melden om tekst en uitleg te geven over het incident.

Over de rest van de dag laat Verstappen – achtereenvolgens derde en tweede in de vrijdagsessies – optekenen dat het zoeken naar grip en het goede gevoel met de banden was op Portimão. Red Bulls werk aan de RB16 stemde hem wel tevreden. “We hebben de auto tussen de eerste en tweede vrije training kunnen verbeteren en deze voelt nu beter aan en is beter te rijden.”

Lees ook: VT2: Bottas snelste in incidentrijke training, botsing tussen Verstappen en Stroll