VT2: Bottas snelste in incidentrijke training, botsing tussen Verstappen en Stroll

Valtteri Bottas heeft de snelste tijd gereden in een weinig representatieve tweede vrije training. De Fin was één van de weinige coureurs die op de zachte banden een tijd wist te noteren. De sessie werd twee keer onderbroken: Gasly’s auto vatte vlam en aan het einde van de training raakten Verstappen en Stroll elkaar. Verstappen zette wel de tweede tijd neer voor Norris en Leclerc.

In het eerste half uur werden de 2021 prototype banden uitgetest. Een paar coureurs waren daar niet over te spreken. “Dit slaat nergens op. We verdoen onze tijd”, zei Vettel tegen zijn team. Ook klaagde hij, net zoals Lewis Hamilton over de banden.

De coureurs konden na dat halfuurtje op pad gaan met de de normale banden, maar al snel werd de sessie stilgelegd, nadat de auto van Pierre Gasly vlam vatte. De Alpha Tauri-coureur verloor vermogen, zag dat er rook uit de achterkant van zijn auto kwam en parkeerde zijn auto. Het zorgde voor een lange code rood. De sessie lag maar liefst vijftien minuten stil en daardoor konden de coureurs niet echt wennen aan het circuit in de Algarve.

Voor Max Verstappen en Lance Stroll was het geen vlekkeloze training. De Nederlander reed achter Stroll toen hij wilde aanzetten voor een snelle ronde. Bij het insturen van bocht één zat de Nederlander niet volledig naast de Canadees, Stroll stuurde in en ze raakten elkaar. De Canadees kon niet verder. Verstappen kon wel zijn weg vervolgen, maar had schade opgelopen aan de voorkant van zijn auto. Het incident wordt na de sessie onderzocht. Verstappen kon aan het einde van de training weer de baan op, maar kon zijn tijd niet verbeteren en sloot de training als tweede af.

