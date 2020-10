Hamilton zit met ‘veel vragen’ rondom nieuw contract: ‘Maar is nu geen prioriteit’

Lewis Hamilton repte de afgelopen maanden steevast over een nieuw driejarig contract met Mercedes, maar zegt nu dat het nog maar de vraag is of zijn nieuwe deal voor drie jaar wordt. De Brit zit daarnaast wel met meer vragen over zijn toekomst, maar één ding lijdt geen twijfel: hij wil door in de Formule 1, met Mercedes.

“Normaal gesproken als we om de onderhandelingstafel gaan zitten, hebben we het over een contract voor een periode voor drie jaar. Maar: we leven tegenwoordig in andere tijden”, erkent Hamilton. “Of ik nog wel drie jaar door wil gaan? Dat is ook een vraag”, zo stelt Hamilton deze zelf. Er zijn daarbij volgens hem sowieso ‘veel vragen waar nog antwoord op moet worden gegeven’.

Hierbij valt, zo haalt Hamilton aan, te denken aan de komst van de nieuwe auto’s in 2022, maar hij zinspeelt erop dat financiële zaken ook een rol spelen. De autoindustrie is immers hard getroffen door de coronacrisis en ook Mercedes moet bezuinigen. Tegelijkertijd wordt duurzaamheid steeds belangrijker en is Hamilton natuurlijk ook zeer begaan met het klimaat.

Lees ook: Horner: ‘Mercedes trekt Hamilton voor, dat is wel duidelijk’

Een formaliteit?

Waar contractverlenging eerder door zowel Hamilton als Mercedes werd afgedaan als een kwestie van tijd waar ze simpelweg even voor moesten gaan zitten, daar weifelt Hamilton nu een beetje. “Ik weet niet of het een formaliteit is. Waarschijnlijk wel, maar het is nu in elk geval geen prioriteit”, verklaart hij. Wat dat wel is, is het veiligstellen van de wereldtitel, zijn zevende. “Daar focus ik me nu op.”

Hamilton benadrukt wel dat zijn Formule 1-toekomst hoe dan ook bij Mercedes ligt. “Ik heb met niemand anders gesproken en ben dat ook niet van plan. Op een gegeven moment gaan Toto Wolff (Mercedes’ teambaas) en ik er echt wel voor zitten om ons pad uit te stippelen. We hebben samen veel bereikt. De afgelopen jaren zijn uitzonderlijk geweest, en”, beklemtoont hij, “we zijn nog niet klaar.”

Lees ook: Hamilton en Wolff in de verdediging na wéér een dominante Mercedes-overwinning