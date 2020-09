Horner: ‘Mercedes trekt Hamilton voor, dat is wel duidelijk’

Red Bull-teambaas Christian Horner is ervan overtuigd dat Lewis Hamilton binnen Mercedes een voorkeursbehandeling krijgt vergeleken met teamgenoot Valtteri Bottas. “Als Valtteri zich niet voor Lewis kwalificeert, heeft hij geen kans. Dat is de realiteit.”

Dat stelt Horner in gesprek met ESPNF1, waarbij hij aanhaalt dat er genoeg dingen zijn waaraan je kan zien dat Hamilton de voorkeur geniet. “Het is duidelijk dat Mercedes Hamilton voortrekt. Je ziet het aan de strategie, hoe ze de auto’s positioneren, en ga zo maar door.”

“Waarom heeft Mercedes Bottas vorig week in Spa bijvoorbeeld ook niet op een tweestopper gezet?”, vraagt Horner zich zowel hardop als retorisch af: “Dat had hem namelijk de kans gegeven de race te winnen.”

“Het probleem is dat alles erop is ingesteld om Lewis dit jaar het recordaantal titels van Michael Schumacher te laten evenaren.” Het maakt Bottas volgens Horner in de races vaak bij voorbaat kansloos. “Als Valtteri zich niet voor Lewis kwalificeert, heeft hij geen kans. Dat is de realiteit.”

Zesvoudig wereldkampioen Hamilton is na zeven van de zeventien races van 2020 ook al hard op weg naar titel nummer zeven: hij staat met een score van 157 punten aan kop in het WK, terwijl Bottas er vijftig minder heeft en derde staat. Red Bulls Max Verstappen staat er tussenin met 110 punten.

Horner benadrukt daarbij dat Red Bull niet opgeeft in de titelstrijd, al zijn Verstappen en het team volgens hem wel ‘outsiders’. “We zien elke race echter als een finale waarin we niet te verliezen hebben”, besluit hij strijdlustig.