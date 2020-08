Wolff eens met Horner over ‘vieze nasmaak’ Ferrari-motor

Mercedes-teambaas Toto Wolff is het eens met Red Bull-teambaas Christian Horner over het feit dat het team een ‘vieze nasmaak’ heeft van het gedoe rondom de Ferrari-motor vorig jaar, zeker nu de winnaar van vorig jaar, Charles Leclerc, slechts veertiende werd: “Het heeft ons mensen gekost.”

Ferrari was vorig jaar nog snelste in alle sessies op Spa-Francorchamps en Charles Leclerc won de race, al kwam dat toch wel als een verrassing nadat Ferrari in het eerste seizoenshelft nog geen potten wist te breken. De motor van Ferrari werd uiteindelijk onderzocht door de FIA, maar die lieten het bij een geheimzinnig akkoord tussen de twee partijen. Een jaar later is Ferrari niet vooruit te branden op hetzelfde circuit en dus leidt dat opnieuw tot de nodige vragen over de Ferrari-motor van vorig jaar.

Red Bull-teambaas Christian Horner had het na afloop van de race over een ‘vieze nasmaak’ en Mercedes-teambaas Toto Wolff sluit zich bij hem aan. “Ferrari is een iconisch merk”, begint Wolff nog vriendelijk. “Ze hebben fantastische mensen die hun auto’s bouwen. We willen niet meer olie op het vuur gooien, maar we moesten vorig jaar en het jaar daarvoor zo diep gaan en zo hard werken (om ze bij te lopen, red.) dat dit ons echt wat mensen heeft gekost omdat ze gewoon aan het eind van hun Latijn waren. Daarom ben ik het wel met Christian eens”, aldus de Oostenrijker.

Ferrari won in 2019 uiteindelijk in België, Italië en Singapore en pakte negenmaal de poleposition. Horner vindt het vooral lastig om na te denken over de mogelijke zeges die het team had kunnen pakken als de Ferrari-motor vorig jaar net zo had gepresteerd als dit jaar. “Natuurlijk kan je je eigen conclusies trekken uit de huidige prestaties van Ferrari”, zegt hij. “Maar in die races hadden we vorig jaar misschien wel moeten winnen als ze hadden gereden met een motor die heel anders lijkt te presteren dan de motor van vorig jaar”, aldus de Red Bull-teambaas.