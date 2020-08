Hamilton na onbedreigde middag: ‘Het was niet de makkelijkste race’

Voor het eerst sinds 2017 wint Lewis Hamilton op Spa-Francorchamps. Het leek hem misschien makkelijk af te gaan, maar na afloop geeft hij aan dat het echt niet zo makkelijk was.

Lewis Hamilton maakte zich grote zorgen over zijn banden. “Het was niet de makkelijkste race. Ik verremde me in bocht 5 en de laatste bocht. De bandentemperatuur daalde. Ik was bang voor een herhaling van Silverstone (waar hij een lekke band kreeg in de laatste ronde, red.). Het was dus een kleine worsteling, maar de band had nog genoeg rubber”, zegt Lewis Hamilton tegen Martin Brundle.

De leider van het wereldkampioenschap prijst na zijn 89ste overwinning uit zijn carrière Mercedes. “Het is misschien niet wat iedereen wil zien. Maar we blijven doorwerken hoe we de volgende race kunnen winnen. Het is geweldige mentaliteit. We leren ieder weekend weer iets nieuws. Ik ben nu 35, maar voel me beter dan ooit”, aldus de Brit.

Hij vreesde dat hij ingehaald zou worden bij de start, maar dat gebeurde niet. “De start is hier een nachtmerrie. Ik had een momentje in bocht 1 en Bottas zat toen vlak achter me. Maar uiteindelijk was dat een voordeel voor mij, aangezien hij moest liften. Dus kwam hij tekort aan het einde van het lange rechte stuk”, zegt Hamilton.

Teamgenoot Valtteri Bottas baalt dat hij het niet voor elkaar kreeg om Hamilton te pakken bij de start. “Ik had een kans bij de start, maar Lewis deed het goed. Ik kon hem niet pakken. Ook was er tegenwind richting bocht 5. Ik probeerde het”, zegt Valtteri Bottas.

“Lewis was foutloos vandaag en sneller gisteren. Het was voor mij een normaal weekend en ben blij dat er volgende week weer een kans is”, aldus de Fin.

