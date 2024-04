WhatsApp heeft haar reguliere emoji van een raceauto vervangen door een geheel nieuwe versie van het Mercedes-Benz F1-team. Deze is vanaf maandag beschikbaar voor de twee miljard gebruikers van de Meta-app.

WhatsApp onthulde de nieuwe emoji tijdens een evenement in het Empire State Building. Er was een lichtshow op de gevel van de wolkenkrabber die de emoji toonde. Het evenement werd bijgewoond door teambaas Toto Wolff en coureur Lewis Hamilton. De nieuwe Formule 1-emoji heeft de livery van de huidige Mercedes en is vanaf maandag beschikbaar voor de gebruikers.

Dit is de laatste innovatie tussen de app en het Formule 1-team van Mercedese na de onthulling van hun samenwerking afgelopen november. Als onderdeel van de samenwerking heeft Mercedes destijds al het knopje voor de teamradio op het stuur van de coureurs aangepast naar een groene kleur met het WhatsApp-logo.



