Mercedes-coureur George Russell heeft in Italië de prestigieuze Trofeo Lorenzo Bandini in ontvangst mogen nemen. In voorgaande jaren ing deze prijs al naar coureurs als Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc en Lando Norris.

De prijs, vernoemd naar de voormalige Ferrari-coureur die in 1967 bezweek aan verwondingen tijdens de Grand Prix van Monaco, werd in 1992 in het leven geroepen door de gemeente Brisighella in de regio Emilia-Romagna. Het beeld is een replica van zijn Ferrari 312, met startnummer 18.

De onderscheiding valt samen met een andere gedenkwaardige gebeurtenis voor Russells team Mercedes. Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Mercedes de legendarische Targa Florio in Sicilië won. Om daarbij stil te staan mocht Russell plaatsnemen in een van de originele auto’s die ooit deelnam aan de race. George Russell reed met deze klassieke Mercedes van het nabijgelegen Faenza naar Brisighella, waar hij op het dorpsplein trots de Trofeo Lorenzo Bandini in ontvangst nam.

