Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet het somber in. Waar de W15 in de eerste zes races van het seizoen regelmatig teleurstelde, is er nog geen concrete oplossing. De bolide kent een aantal fundamentele kwaaltjes die niet met één upgrade zijn verholpen. Als de Mercedes-fans Wolff moeten geloven, zal het nog wel even duren voordat er een competitief pakket aan de start staat.

Terwijl Ferrari en McLaren het gat met kampioenschapsleider Red Bull lijken te dichten, is het Mercedes nog niet gelukt om de W15 dichter naar de voorhoede te trekken. Ook op Imola – waar concurrent Ferrari met een ‘gamechanger’ op de proppen wil komen – verwacht Mercedes nog geen grote stappen te maken. De renstal heeft een duidelijke visie voor de aankomende periode, maar weet dat een ommekeer niet over één nacht ijs zal gaan.

Toto Wolff blikt in een persbericht terug op de afgelopen zes races. “Het was niet gemakkelijk”, concludeert hij direct. “Maar we weten inmiddels precies waar we de auto moeten verbeteren en hebben een duidelijk innovatieplan voor ons.” Helaas zal Mercedes in Emilia-Romagna weer moeten vechten om de topteams bij te benen.

“Het zal nog wel een paar races duren voordat we het verschil gaan merken”, geeft Toto Wolff toe. “Er wordt keihard gewerkt om het huidige pakket te maximaliseren. Hopelijk zien we op Imola dat het de goede kant op gaat.” Het team staat momenteel vierde in het constructeurskampioenschap, verder onder de concurrenten uit Milton Keynes, Maranello en Woking.

