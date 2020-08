Horner: ‘Als Racing Point legaal is, zijn er vier Red Bulls in 2021’

Als Racing Point het hoger beroep in de zaak over hun brake ducts wint, dan staan er volgend jaar vier identieke Red Bulls op de startgrid bij de eerste race van het seizoen. Dat zegt Christian Horner.

Racing Point ging in beroep tegen de straf die ze kregen voor het kopiëren van de brake ducts van Mercedes. Als Racing Point het beroep wint, dan gaat Red Bull AlphaTauri een auto geven.

Lees ook: Preview: Hoe kwetsbaar zijn Hamilton, Bottas en Verstappen in dragrace tegen Renault?

“Als Racing Point het beroep wint, dan kan het zo ver komen dat er vier identieke Red Bulls zijn in 2021. Vanuit ons perspectief is het belangrijk om te weten wat wel en niet is toegestaan. Red Bull zit in de unieke situatie dat we twee teams hebben. Geen enkel ander team heeft dat. Dus als Racing Point de zaak wint, dan zijn er vier Red Bulls volgend jaar”, zegt Christian Horner tegen PlanetF1.

De FIA had in eerder stadium laten weten dat de reglementen gaan veranderen rond het kopiëren van auto’s. “Op korte termijn zullen we met nieuwe sportieve reglementen komen die in 2021 gaan gelden omtrent het kopiëren van auto’s om te voorkomen dat het de norm wordt”, zei Nikolas Tombazis, de hoofd van de FIA single-seater matters.

Horner rekent erop dat dit de reden is waarom Renault zich heeft teruggetrokken uit het hoger beroep. “Ik weet zeker dat Renault het vertrouwen heeft dat de reglementen voor volgend jaar gaan veranderen. Anders snap ik het niet waarom ze zich hebben teruggetrokken”, aldus Horner.

Lees ook: Horner op zijn hoede voor Ricciardo: ‘Zal interessante openingsronde zijn’