Preview: Hoe kwetsbaar zijn Hamilton, Bottas en Verstappen in dragrace tegen Renault?

Natuurlijk, het was gekscherend bedoeld, de woorden van Max Verstappen aan het eind van zijn tv-interview: “Morgen hopelijk weer naar het podium, beetje champagne spuiten en dan gaan we weer naar huis!” Maar daarvoor moeten er nog wel eerst even 44 rondjes over het 7 kilometer lange circuit van Spa gereden worden. De eerste hobbel is de start en daar lijken de drie snelsten van de kwalificatie niet in het voordeel te zijn.

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Max Verstappen zijn vanmiddag vooral in de eerste twee kilometer van de race opgejaagd wild. Eerst is er La Source, de bocht waar Verstappen al twee keer eerder min of meer zijn Waterloo vond (2016 en 2019, beide keren na een touché met Kimi Räikkönen). Hij grapte er zelf ook al over: “Ik moet goed starten maar er wel voor zorgen dat we de eerste bocht doorkomen.” Het is een kort sprintje naar de hairpin, polesitter Lewis Hamilton hoeft slechts 150 meter af te leggen voor hij in de remmen moet. Gezien de starts van Verstappen dit jaar zit het wel goed, Bottas heeft ook een reputatie van pikstarter maar zag dit jaar bijvoorbeeld in Hongarije en Spanje wel al een goed resultaat in rook opgaan nadat hij matig van zijn startplek kwam. Bocht 1 zou dus mogelijkheden kunnen bieden voor Verstappen.

Iederen volgas naar Les Combes

Maar de exit van La Source zal een stuk belangrijker zijn, dat geldt voor alle drie. Om te beginnen starten Hamilton, Bottas en Verstappen gedrieën op de medium band in tegenstelling tot de concurrentie achter hen die op de snellere softs beginnen. Een beetje wielspin, een noodgedwongen langzamere lijn bij het uitkomen: elk snelheidsverlies maakt de drie kwetsbaar in de 1800 meters die volgen. Met de name de twee Renaults, startend vanaf P4(Ricciardo) en P6 (Ocon) maken dit weekend indruk als het gaat om pure topsnelheid. De cijfers van de kwalificatie spreken in hun voordeel.

Op de speedtrap, geplaatst vlak na uitkomen van Radillion, noteerden Ocon en Ricciardo respectievelijk 313 en 312 kilometers per uur tegen 308 voor Bottas en 307 voor Hamilton en Verstappen. Aan het einde van Kemmel Straight was dat voor Ocon en Ricciardo 334 en 333 tegen 331 voor Bottas en 328 en 325 (laagtste van het veld) voor Hamilton en Verstappen. Het zijn maar kille cijfers onder totaal andere omstandigheden maar toch. Om in wielertermen te spreken: iedereen zal op zoek gaan naar het juiste wiel..

Bottas gromde na de kwalificatie nog iets over een tow in de openingsronde, misschien denkt hij met die paar kilometers voordeel zijn teamgenoot aan te kunnen vallen. Iemand die wel beloofd heeft zijn ellebogen te gaan gebruiken, is Daniel Ricciardo. De Australiër is een notoire late remmer dus de drie voor hem zijn gewaarschuwd. Krijgt onze fotograaf Peter van Egmond weer de kans om zo’n mooie foto als hieronder te maken van vier auto’s op een rij?

Strategie

Voor droge omstandigheden stelt Pirelli dat een éénstopper (soft-medium of medium-soft) de snelste optie is. “De eerste stint is meteen interessant, de top 3 zal langer door kunnen gaan (zo’n 8 ronden) terwijl de auto’s daarachter een snelheidsvoordeel zouden moeten hebben”, stelt Pirelli-baas Mario Isola. “Dat voordeel zal vooral aanzienlijk zijn in de openingsfase.”

Wie op soft start, heeft volgens Pirelli na 16 rondjes ook nog de iets langzamere hard-optie voor de tweede stint. Een tweestopper is ook mogelijk met soft (14 rondjes)-medium(16)-soft(14). De optie medium(20)-hard(24) is volgens Pirelli de langzaamste strategie. Afgaande op de racesimulaties van VT2 is er bijna geen zinnig woord te zeggen over wie op welke band het snelst is. Op soft en medium ontliepen Mercedes en Red Bull elkaar weinig in de sessie die ook nog eens meerdere keren werd onderbroken.

De verschillen in de simulaties waren twee weken terug in Barcelona ook klein maar in de race weer te groot voor een echt gevecht tussen Hamilton en Verstappen. Opvallend afgelopen vrijdag: Hamilton kon op de harde band een straf tempo volhouden, vergelijkbaar met Verstappen op mediums en dat voorspelt eigenlijk weinig goeds. Maar, zo weet ook Isola, Spa is Spa: “Teams plannen hun tactieken maar Spa is natuurlijk wel de plek waar alles overboord kan worden gegooid door snel veranderende weersomstandigheden. Dat zou gezien het moeilijk te voorspellen weer morgen zomaar weer het geval kunnen zijn.”

Regen-afstelling?

De voorspellingen veranderen met het uur, op het moment van schrijven zegt de Belgische weerdienst dat het vanaf het middaguur zou kunnen gaan regenen. Regen die zou moeten aanhouden tot zeker na de start om 15.10 uur. Maar kijk ook niet raar op als deze volgens Formule 1-traditie pas valt als de top-3 al lang en breed binnen zit voor de internationale persconferentie na de race.

Wie niet op regen zit te wachten is in ieder geval Carlos Sainz. “We rijden morgen met lage downforce-niveaus om goed te kunnen kwalificeren. Dit is eigenlijk de enige keer dat ik liever geen regenrace wens.” Alex Albon vermoedde het al: “Zij (Renault en Mclaren, red.) hebben een setup voor een droge race. Wij – en ik denk ook Mercedes – hebben het een beetje in het midden gehouden tussen een natte en droge race.”

De teamgenoot van Verstappen kent een prima weekend, voor het eerst sinds de openingsrace in Oostenrijk kwalificeerde hij zich in de top 5. “Alex rijdt een goed weekend”, complimenteerde Horner zijn pupil. “We hebben sinds de race in Barcelona veel werk verricht om de auto aan hem aan te passen en zijn erin geslaagd hem te verbeteren.” Wellicht kan Albon nu zijn teamgenoot voorzien van rugdekking of zelfs voor eigen succes gaan.

En verder…

… mag er een camera op Renault-baas Cyril Abiteboul gezet worden zodra Daniel Ricciardo enigszins kans lijkt te maken op een podiumplek? Dat komt de Fransman namelijk op zijn eerste tatoeage te staan, uitgekozen door Ricciardo. “Het moet iets grappigs zijn, waar ie later alleen maar hoofdschuddend naar kan kijken.”

… worden het waarschijnlijk de langste 300 kilometers voor Ferrari. De SF1000 is een tandenloze tijger, het gebrek aan vermogen komt vooral pijnlijk aan het licht op een circuit als Spa. Leclerc en Vettel moeten er iets van maken vanaf P13 en P14.

… stond Racing Point voor een raadsel, het snelle powercircuit leek Stroll en Perez (9 en 10) op het lijf geschreven: “We dachten dat we meer snelheid zouden hebben, maar we hadden die niet. Het gaat moeilijker worden, al moet de racepace in orde zijn”, aldus Pérez.

… is Haas het lelijke eendje dit weekend. Volop problemen op vrijdag en uiteindelijk een P17 en P20 voor Grosjean en Magnussen.

… de race begint om 15.10 uur.