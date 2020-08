Renault-teambaas Abiteboul moet tattoo laten zetten als Ricciardo podium pakt

Renault-teambaas Cyril Abiteboul hoopt natuurlijk op succes voor zijn team, maar zal misschien toch ook lachen als een boer met kiespijn als hij Daniel Ricciardo op een podiumplek ziet afstevenen. Scoort Ricciardo een podium, dan moet Abiteboul namelijk een tattoo laten zetten.

Dat vertelt Ricciardo, volgens wie dit de inzet van een weddenschap is tussen de twee. “Cyril heeft ook nog geen tattoos, dus het is echt een big deal voor hem”, kan de zelf van enige tattoos voorziene Ricciardo daar uiteraard om lachen.

Wie de Aussie een beetje kent, zal het ook niet verbazen dat het vermoedelijk geen subtiele tattoo wordt voor Abiteboul: “Het moet iets grappigs zijn, waar ie later alleen maar hoofdschuddend naar kan kijken en denkt: ‘oja, dat was toen’. Zo’n soort tattoo. Iets spontaans.”

Ricciardo zegt zelf verder waarschijnlijk zijn traditionele shoey te doen als hij dit jaar een podium pakt. “Ik krijg daar vast een boete voor, maar dat zou het waard zijn.” De huidige podiumceremonie, ‘met een robot ofzo die de trofee brengt’ vanwege de coronaregels, vindt Ricciardo ook maar niks.

Ricciardo heeft sinds zijn overstap van Red Bull naar Renault in 2019 overigens niet meer op het podium gestaan. Twee weken geleden op Silverstone was hij dichtbij, met P4. Ricciardo ruilt Renault eind 2020 in voor McLaren, dus heeft nog maar een beperkt aantal races om dat podium te pakken.

