Ricciardo: ‘Derde tijd oprecht na grote stap Renault’

Daniel Ricciardo zegt dat zijn derde tijd in de tweede vrije training ‘oprecht’ was nadat Renault een ‘grote stap’ heeft gezet met de auto. De Australiër was blij met de veranderingen die het team tijdens de training maakte, al weet hij niet zeker of het team deze vorm het hele weekend vast kan houden.

Ricciardo verraste gisteren door de derde tijd te noteren in de tweede vrije training, waarmee hij op ruim acht tienden van een seconde tekort kwam op Lewis Hamilton, maar wel concurrenten als Red Bull, Ferrari en McLaren voorbleef. Volgens de Australiër heeft Renault wat gevonden met de auto waardoor hij de derde tijd kon zetten, al betwijfelt hij of Renault deze vorm het gehele weekend kan vasthouden.

“Ik denk dat het een oprechte tijd was, althans voor de baanomstandigheden”, zegt Ricciardo tegen Motorsport.com. “We hebben een paar veranderingen doorgevoerd tijdens de sessie en ik voelde echt een grote stap met één van de aanpassingen die we hebben gemaakt. Ik dacht: ‘Oké, dit is best een goede raceauto op dit moment.’ Ik denk dat we daar kunnen blijven. We zullen het zien. Ik bedoel, als we hier zouden eindigen in de kwalificatie dan zou dat onze verwachtingen overtreffen, maar ik denk dat we nog steeds goed zullen kunnen presteren”, aldus de Australiër.

“De wind lijkt 180 graden te veranderen op zaterdag en deze zal ook harder zijn”, zo tempert hij de verwachtingen. “Mensen thuis zullen wel denken, nou en? Maar dat zal de balans van de auto flink veranderen. Het zal dus misschien een ander verhaal zijn, maar we hebben onszelf in een goede positie gebracht”, besluit Ricciardo.