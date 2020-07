Ricciardo: ‘Alles zit weer goed met Abiteboul’

Daniel Ricciardo’s al vroeg aangekondigde overstap van Renault naar rivaal McLaren schoot Cyril Abiteboul in het verkeerde keelgat. Inmiddels is de lucht echter geklaard.

Ricciardo maakte in mei bekend na dit seizoen over te stappen naar McLaren, één van Renaults grootste rivalen in de strijd om best of the rest te worden. Renault-teambaas Abiteboul was not amused: Ricciardo was één van de (duurbetaalde) pijlers waaromheen Renault haar team wilde bouwen, terwijl er door het corona-uitstel bovendien nog niet eens een race gereden was in 2020.

“Ik heb een aantal van dat soort artikelen gezien”, erkent Ricciardo – die benadrukt dat hij het ‘nooit persoonlijk heeft genomen’ – in gesprek met Channel 4. “Ik heb sindsdien met Cyril gesproken en de lucht is geklaard, alles zit weer goed.” Volgens Ricciardo zegt de reactie van Abiteboul echter ook veel over ‘de competitieve spirit, die je niet alleen bij coureurs maar ook binnen teams ziet’.

De Aussie heeft hoe dan ook niet het idee dat hij met de nek wordt aangekeken bij Renault. Het team staat voor zijn gevoel nog altijd achter hem. “En ik wil ze ook iets teruggeven, benadrukt hij, met Renault dat natuurlijk (ook financieel) vol voor hem is gegaan.

De hele situatie is hoe dan ook niet nieuw voor hem, zo haalt hij aan. “Ik heb dit wel eerder meegemaakt, met Red Bull. Toen ik daar mijn vertrek bekendmaakte, was dat ook een shock. Maar naarmate er tijd verstrijkt, richt iedereen zich toch gewoon weer op z’n werk. Zo gaat het.”

