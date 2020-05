Abiteboul lijkt niet happy met Ricciardo-exit: ‘Juist nu zijn vertrouwen en commitment belangrijk’

Renault-teambaas Cyril Abiteboul koesterde lang hoop Daniel Ricciardo bij het team te houden, maar lijkt na het mislukken van onderhandelingen over een nieuwe deal wel even klaar met de Australiër.

Nog voor er een meter geracet is in 2020 heeft Ricciardo aangekondigd na dit seizoen naar Renault-rivaal McLaren te gaan. Renault verliest zo niet alleen een duurbetaalde kracht, maar ook een coureur waarvan het had gehoopt dat hij een van de pijlers van het team zou zijn in de toekomst.

Ricciardo en Renault zaten tot voor kort nog met elkaar om de tafel, met Ricciardo die naar verluidt pas woensdag heeft laten weten dat hij vertrekt. Wellicht veelzeggend voor Renaults intentie om met hem door te gaan, is dan ook dat het spreekt van ‘het niet slagen van het verlengen van het contract’.

Abiteboul sprak immers vorige week nog uit het gevoel te hebben dat Ricciardo na 2020 door wilde gaan met het project om Renault van de subtop naar de top te tillen. “Volgens mij delen we dat gevoel, en zijn we het er ook over eens dat er hier meer in het verschiet voor hem ligt”, vertelde hij Formula1.com.

In een korte reactie van Abiteboul nu lijkt het er dan ook op dat hij niet happy is met de gang van zaken. “In onze sport – en zeker in de huidige, buitengewone omstandigheden – zijn wederzijds vertrouwen, eenheid en commitment meer dan ooit kernwaarden voor een fabrieksteam”, stelt hij namelijk.

Zoals het hoort, besluit de Renault-teambaas wel met een hoopvolle boodschap. “Ik heb er vertrouwen in dat we samen meer zullen bereiken in 2020”, klinkt het. Wat Renaults eigen ‘ambities en strategie’ betreft, verandert er volgens Abiteboul ondanks Ricciardo’s aangekondigde vertrek niks.