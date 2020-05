Abiteboul denkt dat Ricciardo door wil met Renault: ‘Ligt hier meer voor hem in verschiet’

Renault-teambaas Cyril Abiteboul denkt dat zijn team en coureur Daniel Ricciardo elkaar ‘nog meer te bieden hebben’ dan ze vorig jaar hebben laten zien. “Volgens mij delen we het gevoel dat we samen verder moeten.”

Abiteboul erkent dat hij in een aparte situatie zit met Ricciardo, wiens contract eind 2020 afloopt en met wie hij nu over contractverlenging moet spreken terwijl de Australiër nog niet eens aan zijn tweede jaar bij Renault is begonnen nu er niet geracet wordt door de coronacrisis.

“Dat maakt het ook ingewikkeld”, erkent Abiteboul in gesprek met Formula1.com. “We hebben namelijk het gevoel dat er nog meer in het verschiet ligt op onze gezamenlijke reis dan we vorig jaar hebben laten zien”, zegt Abiteboul. “We weten namelijk allemaal dat 2019 gemengde gevoelens en uiteenlopende resultaten opleverde.”

“We hebben het gevoel dat het beter kan, en delen daarom ook het gevoel dat we samen verder moeten gaan”, doelt de Fransman op een toekomst met Ricciardo. “Of dat tot een nieuw contract leidt, moet de tijd echter uitwijzen. Maar als ik het goed aanvoel, delen we die behoefte wel.”

Renault is ook al met Ricciardo in gesprek over een nieuwe deal, vertelt Abiteboul, al spreekt het volgens de teambaas ook ‘met anderen’. Haast heeft de Franse fabrieksformatie sowieso niet: “We zijn niet wanhopig om iets rond te krijgen, maar plannen wel vooruit.”

