Ricciardo: ‘Terug naar Red Bull? Zeg nooit nooit’

Daniel Ricciardo sluit een terugkeer naar Red Bull niet bij voorbaat uit. “Een van de lessen die ik in mijn leven heb geleerd is dat je nooit nooit moet zeggen.”

Terwijl nog niet eens bekend is wanneer seizoen 2020 zal kunnen beginnen, wordt er al druk gespeculeerd over 2021. Daniel Ricciardo is een van de coureurs van wie het contract eind dit jaar afloopt. Hoewel hij blijft volhouden geen spijt te hebben van zijn overstap naar Renault, heeft het hem toch niet gebracht waarop hij gehoopt had, behalve een gespekte bankrekening dan.

Wanneer hem in de vodcast van Sky Sports wordt gevraagd of hij open staat voor een terugkeer naar Red Bull, zegt hij: “Ik sluit niets uit. Ik ben er volledig van overtuigd dat ik mijn prestaties uit het verleden opnieuw kan bereiken.”

Nieuwe uitdaging

Ricciardo besloot eind 2018 Red Bull te verlaten, omdat hij toe was een nieuwe uitdaging en frisse omgeving. Die vond hij bij Renault, maar de uitdaging bleek iets groter dan hij had verwacht. Waar hij had gehoopt dat Renault de aansluiting zou vinden bij de drie topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull, zag hij het team voorbijgestreeft worden door klantenteam McLaren.

Volgens Ricciardo is de transfer desondanks goed voor hem geweest en is hij gegroeid als mens en als coureur. En hoewel hij vanwege de coronacrisis een salarisverlaging heeft moeten accepteren heeft het hem ook financieel geen windeieren gelegd. Maar het is zeer de vraag of hij op deze manier verder wil. De strijder in hem wil vooraan vechten, dus zal hij op zoek zijn naar een stoeltje bij een topteam. Mocht er bij Mercedes en Ferrari geen plek voor hem zijn, is Red Bull dus zijn beste optie.

Lastige situatie

Ricciardo zegt momenteel niet actief bezig te zijn met zijn toekomstplannen, voornamelijk vanwege het coronavirus. “We zitten in een status quo”, stelt hij. “Daardoor is het lastig om over dit soort zaken te praten. Normaal gesproken gebeurt na een paar races, zeker wanneer het goed loopt. Nu moeten we maar het beste zien om te gaan met deze situatie.”

Zich vervelen is aan Ricciardo in ieder geval niet besteed:

PARKOUR!@F1 driver @DanielRicciardo accepted the Parkour Challenge in a way Michael Scott would be proud of. pic.twitter.com/6ITrksKQZc — NBC Sports (@NBCSports) April 19, 2020

