Grootverdiener Ricciardo levert ook salaris in: ‘Daniel heeft daar geen problemen mee’

Daniel Ricciardo, goed voor een jaarwedde van 22 miljoen euro, is de volgende coureur die salaris inlevert te midden van de coronacrisis. Dat vertelt Renault-teambaas Cyril Abiteboul.

Ricciardo behoort tot de grootverdieners in de Formule 1 – naar verluidt verdienen alleen Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Max Verstappen meer – maar in gesprek met de Franse sportkrant L’Equipe bevestigt Renault-teambaas Abiteboul dat de Aussie inlevert in coronatijd.

“We hebben dat gesprek al gehad”, vertelt Abiteboul. “Daniel heeft aangegeven dat hij bereid is geld in te leveren.” Ricciardo volgt zo het voorbeeld van bijvoorbeeld McLarens Carlos Sainz en Lando Norris en Williams’ Nicholas Latifi en George Russell, die ook salaris inleveren.

Renault zelf trof vorige week ook al maatregelen door het werk op de motorafdeling in Viry-Châtillon (Frankrijk) en op de fabriek van het team zelf in het Engelse Enstone volledig of gedeeltelijk stil te leggen en een groot deel van het personeel met verlof te sturen.

Geen hoofdprijs voor Vettel?

Wat de topcoureurs betreft berichtte de Daily Mail dat Hamilton al met Mercedes in gesprek zou zijn om op dit moment ook met minder genoegen te nemen. Voor Vettel en teamgenoot Charles Leclerc bij Ferrari zou hetzelfde gelden, met ook de topteams die kijken naar kostenbesparing.

De contracten van zowel Hamilton, Vettel als Ricciardo lopen eind 2020 overigens af. Hamilton en Vettel zouden al om de tafel zitten met hun teams om over nieuwe deals te spreken. Van Vettel wordt daarbij gezegd dat Ferrari met hem verder wil, maar niet langer de hoofdprijs wil betalen.

Voor Hamilton zou ook belangrijk zijn of Mercedes-teambaas Toto Wolff, wiens contract eveneens eind 2020 afloopt, bij het team blijft. Wolff vertelde echter aan The Sun dat zijn contractverlenging momenteel op een laag pitje staat: “We hebben nu wel belangrijker zaken aan ons hoofd.”

Renault en Ricciardo

Bij Renault is het aanblijven van Ricciardo intussen ongewis, maar dat was het ook voor het uitbreken van de coronapandemie al. “Normaal gesproken zouden we kijken naar hoe Daniel het de eerste races had gedaan en dan wel of niet in gesprek gaan”, vertelt Abiteboul.

“Momenteel varen we wat dat betreft blind, maar we zullen toch plannen moeten trekken”, weet de Fransman. “We zullen misschien beslissingen moeten nemen zonder dat het seizoen al begonnen is.” Renault voert daarom al ‘gesprekken’, zegt Abiteboul. “En we hebben ook onze Driver Academy nog.”