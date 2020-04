Renault volgende team dat personeel op verlof stuurt, Franse basis draait halftijds

Renault is het volgende team dat maatregelen neemt om de kosten te drukken tijdens deze onzekere tijden. Het Franse team sluit haar fabrieken voor de ‘zomerbreak’ die de FIA oplegt en neemt naast die sluiting nog eens extra maatregelen. Dat meldt het team in een statement. “We moeten alle mogelijke maatregelen nemen om deze langdurige periode van onzekerheid en inactiviteit zo goed mogelijk door te komen.”

Renault heeft een reeks maatregelen aangekondigd om “het team op korte termijn te beschermen” en “de sport op middellange termijn te versterken”. De activiteiten in Viry-Châtillon (Frankrijk) en Enstone (Engeland) worden volledig of gedeeltelijk verminderd, voorlopig en onder voorbehoud tot 3 mei. Beiden fabrieken zijn sinds 30 maart gesloten door de vervroegde zomerbreak.



De Franse renstal heeft zowel in Frankrijk als in Engeland een fabriek. De maatregelen die genomen worden verschillen per locatie. De Franse basis van het team draait sinds 6 april maar halftijds, een regeling die 12 weken van kracht blijft. “Afhankelijk van de ontwikkelingen in de toekomst kan deze periode verlengd of verkort worden”, aldus Renault.

Voor het personeel in Enstone volgt Renault het voorbeeld van McLaren en Williams. Het team stuurt het merendeel van haar personeel op verlof, voorlopig tot eind mei. De personeelsleden die wel aan het werk blijven, leveren 20% van hun loon in.

Het team moet er alles aan doen om de toekomst van de renstal te verzekeren, dat zegt Cyril Abiteboul. “Door de moeilijke omstandigheden die we doormaken en de strikte lockdown in Frankrijk en Engeland kunnen we de impact op onze sport nog niet meten”, vertelt de teambaas. “We moeten daarom alle mogelijke maatregelen nemen om deze langdurige periode van onzekerheid en inactiviteit zo goed mogelijk door te komen, zodat we het team dat we de afgelopen vier jaar hebben opgebouwd, kunnen beschermen.”

