Williams tweede team dat personeel op verlof stuurt, Russell en Latifi leveren 20% in

Na McLaren stuurt nu ook Williams een deel van haar personeel op verlof als gevolg van de coronacrisis. Het team tracht op die manier de kosten in een financieel moeilijke periode tijdelijk te beperken. “Deze beslissingen zijn niet zomaar genomen. Ons doel is de banen van onze medewerkers in Grove te beschermen.”

McLaren was het eerst Formule 1-team dat een deel van haar personeel eind vorige week op verlof stuurde om te besparen tijdens de coronacrisis. Williams volgt nu McLarens voorbeeld. “Vanwege de aanhoudende situatie met Covid-19 stuurt ROKiT Williams Racing een aantal werknemers tijdelijk op verlof. Dit is onderdeel van een aantal maatregelen”, meldt het team in een statement.

Het gedwongen verlof duurt in eerste instantie tot eind mei. Naast het gewone personeel wordt er ook bespaard bij het management en de coureurs. “Het management en onze coureurs leveren vanaf 1 april 20% van hun loon in.”

Geen eenvoudige beslissingen, zo zegt het team, maar ze zijn noodzakelijk gezien de huidige situatie. “Deze beslissingen zijn niet zomaar genomen. Ons doel is de banen van onze medewerkers in Grove te beschermen en ervoor te zorgen dat ze weer fulltime aan de slag kunnen zodra de situatie dat toelaat.”

