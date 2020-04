Zak Brown: ‘Ik zie twee of zelfs vier teams verdwijnen als we niet radicaal ingrijpen’

De aanhoudende coronacrisis kan het voortbestaan van de Formule 1 ernstig bedreigen. Dat stelt Zak Brown, CEO van McLaren. Volgens de Amerikaan moet er radicaal ingegrepen worden als het voortbestaan van verschillende teams verzekerd wil worden. “Ik denk dat de Formule 1 op dit moment in een zeer kwetsbare staat verkeert.”

Net als de rest van de wereld lijdt de Formule 1 zwaar onder de coronacrisis. Na het uitstellen van zeven races en het annuleren van de GP van Monaco nemen de teams ondertussen ook zelf maatregelen om deze periode te overleven. Zo stuurde McLaren een deel van haar personeel op verlof op de kosten te drukken. Toch is het vooral het uitblijven van races dat de F1 zwaar treft.

Lees ook: Norris en Sainz solidair met collega’s, McLaren-personeel op verlof ter besparing

McLaren-CEO Zak Brown vreest voor het voortbestaan van meerdere Formule 1-teams. “Zie ik twee teams verdwijnen door wat er momenteel gaande is in de wereld als we niet radicaal ingrijpen? Ja. Ik zie zelfs wel vier teams verdwijnen als we niet op een goede manier met deze situatie omgaan”, vertelt Brown aan BBC.

De onzekerheid voor de teams creëert ook een onzekerheid voor de Formule 1 zelf volgens Brown. “Dit is een potentiële ramp voor de teams en als het voor genoeg teams rampzalig blijkt te zijn, en dat hoeven er maar twee te zijn, kan het een grote bedreiging vormen voor de Formule 1 als geheel”, stelt de Amerikaan. Door de moeilijke periode verwacht Brown dan ook geen nieuwe teams in de nabije toekomst. “Daarom denk ik dat de Formule 1 op het moment in een zeer kwetsbare staat verkeert.”

Lees ook: Jan Lammers preekt stilte: ‘Aandacht moet uitgaan naar waar die thuishoort’