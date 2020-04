Brown waarschuwt topteams: ‘Zonder 10 of tenminste 9 teams heb je geen Formule 1’

Zak Brown zegt dat twee van de drie topteams “met vuur spelen” door niet mee te werken aan een verlaagd budgetplafond. Hoewel het maximum bedrag dat F1-teams vanaf 2021 jaarlijks mogen uitgeven al werd bijgesteld van 175 naar 150 miljoen dollar, wil het merendeel van de teams dat bedrag verder verlagen. Twee teams zijn tegen, en dat kan volgens Brown gevolgen hebben. “Je hebt een volle grid nodig om een sport te hebben.”

De Formule 1-organisatie organiseerde eerder deze week een videoconferentie met alle teams. Onderwerp van de vergadering: een mogelijke verdere verlaging van het jaarlijks budget naar 125 miljoen dollar (zo’n 114 miljoen euro). Volgens Brown weigeren twee topteams mee te werken, zonder ze bij naam te noemen. “Daimler doet volgens mij aardig haar best, zij erkennen de situatie waarin we zitten”, doelt Brown op Mercedes’ moederbedrijf. “Dus je kunt zelf wel bedenken wie die twee teams zijn”, vertelt Brown in een Sky Sports-vodcast.

Brown waarschuwt Red Bull en Ferrari. “Een paar teams moeten erg opletten, ze spelen met vuur. Zonder tien of tenminste negen teams heb je geen Formule 1. Je hebt een volle grid nodig om een sport te hebben”, klinkt het duidelijk. “Ze zullen in de toekomst alleen tegen elkaar komen te rijden als we zo doorgaan, want een aantal teams zal dit financieel niet kunnen bolwerken.”

Brown hoopt via een een lager budgetplafond op een eerlijkere strijd in de F1. “Je wil tenminste een beetje het gevoel hebben dat iedereen eerlijk kan vechten en het beste team kan winnen. Nu lijkt het alsof een zwaargewicht bokser alleen maar tegen middelgewichten wil boksen”, aldus Brown.

