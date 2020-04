100 of 150 miljoen dollar? ‘Topteams en kleintjes steggelen over budget cap’

De Formule 1-teams zijn het nog niets eens over hoe hoog (of laag) de nieuwe budget cap per 2021 moet komen te liggen. Met name de grote teams Ferrari en Red Bull zouden het budgetplafond niet verder willen verlagen, terwijl Mercedes wikt en weegt.

Zowel de BBC als Auto, Motor und Sport bericht dat de teams het nog niet eens zijn, met de spreekwoordelijke kleintjes (McLaren, Renault, Racing Point, Alpha Tauri, Haas, Alfa Romeo en Williams) die erop zouden inzetten de budget cap naar 100 miljoen dollar per jaar, zo rond de 92 miljoen euro, te verlagen. De grote drie – Mercedes, Ferrari, Red Bull – zouden niet onder de 150 miljoen dollar willen gaan (138 miljoen euro).

Ferrari en Red Bull houden poot stijf

De voorlopige bottom line is dus dat er al wél terrein gewonnen is, want oorspronkelijk lag de budget cap op 175 miljoen dollar. De coronacrisis heeft alle teams echter doen inzien dat er verder bespaard moet worden. Voor de kleinere renstallen is het echter nog niet genoeg. Volgens de BBC houden Ferrari en Red Bull hun poot vanaf nu echter stijf, en willen ze niet onder de 150 miljoen dollar per jaar duiken.

Lees ook: Zak Brown: ‘Ik zie twee of zelfs vier teams verdwijnen als we niet radicaal ingrijpen’

Wat de situatie lastig maakt, volgens Ferrari, is dat veel van de kleine teams onderdelen inkopen bij de grote renstallen. Die dragen hier dan echter wel de (hogere) ontwikkelingskosten voor. Daarnaast zou Ferrari er, zo bericht de BBC, verder voor vrezen dat een budget cap van 150 miljoen dollar erop neer komt dat het op vrij grote schaal personeel moet ontslaan.

Mercedes houdt deur open

Het team van Mercedes zou er ondertussen meer open in staan. De Duits-Engelse fabrieksformatie zou wél bereid zijn de budget cap tot onder de 150 miljoen dollar terug te brengen, maar dan alleen als dit puur gebeurd om de kosten te drukken en niet om het ene team een competitief voordeel over het andere te geven.

De teams komen naar verluidt ergens de komende dagen weer bij elkaar om verder te discussiëren over het budgetplafond. In de tussentijd zou goed gekeken worden naar andere factoren die samenhangen met kostenbesparing en de budget cap, zoals de samenwerking tussen teams en ontwikkeling van de auto’s en motoren.

Lees ook: ‘F1 zet in op extra kostenbesparing en lagere budget cap door coronacrisis’