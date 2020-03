‘F1 zet in op extra kostenbesparing en lagere budget cap door coronacrisis’

Nu de Formule 1 hard is getroffen door het coronavirus, zetten eigenaar Liberty Media, de FIA en een aantal teams erop in flink kosten te besparen. Zo zou worden gedacht over het verlagen van de budget cap en het verminderen van de windtunneltijd.

Dat bericht het Duitse Auto, Motor und Sport, in navolging van de al eerder getroffen maatregel om de oorspronkelijk voor 2021 geplande regelrevolutie naar 2022 uit te stellen. Dit uitstel is mede ingegeven door het uitstel (dan wel afstel) van de eerste acht races van het jaar.

Met minder races dalen de inkomsten ook voor Formule 1-eigenaar Liberty Media, en voor de teams. Het prijzen- en startgeld voor de teams komt immers uit Liberty’s eigen spaarpot en omzet. Reden voor bezuinigingen, waaronder dat in 2021 nog een jaartje met huidige auto’s wordt geracet.

Volgens de Duitse publicatie kijken de teams onderling al hoe er nog meer geld te besparen valt. Bijvoorbeeld door vast te leggen dat bepaalde delen van de auto’s niet verder ontwikkeld worden. De aerodynamica valt hier buiten, maar de teams discussiëren nog over de rest. De meeste teams zouden op één lijn zitten, behalve – bericht Auto, Motor und Sport – grootmachten Mercedes en Ferrari.

Lager budgetplafond?

Los van deze discussies wordt ook naar verdere besparingen gekeken voor 2021 en erna. Zo zouden Liberty Media en de FIA erop zinnen het budgetplafond – vanaf 2021 van kracht – verder te verlagen. Dat ligt nu op zo’n 160 miljoen euro (met flink wat uitzonderingen) sowieso hoger dan Liberty en de FIA hadden gewild, dus kopstukken Chase Carey en Jean Todt zouden nu op verdere verlaging inzetten.

Een andere kostenbesparende maatregels is dat de teams pas laat met hun 2022-auto’s de windtunnel in mogen: pas in februari van 2021. Dit moet de ontwikkelingskosten laag houden.

Budget cap sowieso effectiever

Over ontwikkelingskosten gesproken: onder de oorspronkelijke opzet zouden de nieuwe auto’s én budget cap in 2021 worden ingevoerd. Een vrees hierbij was dat dit de rijke teams veel voordeel zou geven, omdat zij in 2020 enorm veel geld in de 2021-auto’s hadden kunnen steken. Dat lijkt nu voorkomen, met de budget cap alsnog in 2021 van kracht, maar de nieuwe bolides die zijn uitgesteld naar 2022.

