F1-organisatie volgt voorbeeld teams en stuurt personeel met verlof, ook Carey levert in

Na de teams van McLaren en Williams heeft ook de Formule 1-organisatie zelf ingegrepen als gevolg van de coronacrisis en personeel met verlof gestuurd. CEO Chase Carey levert ondertussen ook salaris in.

De gehele top van het bedrijf levert twintig procent in, terwijl Autosport bericht dat topman Carey waarschijnlijk vrijwillig meer inlevert. Ongeveer de helft van het ‘gewone’ personeel is ondertussen met verlof gestuurd. Bij de Formule 1 zijn in totaal zo’n vijfhonderd medewerkers in dienst.

De Formule 1-organisatie is net als de teams van McLaren en Williams in Groot-Brittannië gevestigd, waar de overheid bedrijven financiële hulp biedt als ze personeel in dienst houden, maar met verlof sturen. De overheid betaalt dan tot tachtig procent van het salaris van een werknemer, tot maximaal 2500 pond (2837 euro) per maand. Deze regel is sinds 1 maart van kracht, tot en met minstens 1 juni.

Lees ook: Norris en Sainz solidair met collega’s, McLaren-personeel gaat op verlof ter besparing

Behalve McLaren en Williams zouden ook de teams van Racing Point en Haas er volgens berichten in de media op zinnen binnenkort gebruik te maken van de ‘verlofregeling’.

Lees ook: Williams tweede team dat personeel met verlof stuurt, Russell en Latifi leveren 20% in