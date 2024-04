Goed nieuws voor alle kleine teams die moeite hebben om door te breken in de top tien. Naar verluidt overweegt F1 een vernieuwd puntensysteem. Het betreft hier geen grote wijziging zoals in 2010, maar een systeem waarbij ook P11 en P12 punten voor het wereldkampioenschap opleveren. Op deze manier worden de beschikbare punten eerlijker verdeeld worden over de grid.

De kleinere F1-teams zouden eerder al gelobbyd hebben voor aanpassingen in het huidige puntensysteem. De voorgestelde wijziging maakt het mogelijk voor meer rijders om in de punten te eindigen. Waar nu alleen de top tien wordt beloond, moeten in het vervolg de eerste twaalf auto’s punten krijgen voor het kampioenschap. P11 en P12 leveren in het voorgestelde systeem twee en een WK-punten op. De scores voor de eerste zeven rijders blijven daarbij ongewijzigd.

Ondanks dat F1 in het verleden ook al eens aan het puntensysteem heeft gesleuteld, is een wijziging zeldzaam. Sinds 1990 is er slechts vier keer iets veranderd. In 1991 nam de sport afscheid van het 9/6/4/3/2/1 systeem, ten gunste van een 10/6/4/3/2/1 regeling. In beide scenario’s rijden alleen de eerste zes auto’s in de punten. Vanaf het kampioenschap van 2003 werd er gebruik gemaakt van het 10/8/6/5/4/3/2/1 systeem, om de hele top tien te belonen.

In 2010 is men gaan werken met het huidige systeem, waarbij de winnaar 25 punten krijgt en de tiende plaats één punt oplevert. Het extra WK-punt voor de snelste rondetijd werd daar pas in 2019 aan toegevoegd. De FIA, de Formule 1 en de deelnemende teams komen binnenkort bij elkaar om het nieuwe voorstel te bespreken. Als een meerderheid van de teams akkoord gaat, kan het nieuwe puntensysteem al in 2025 in gebruik worden genomen.

Voorgestelde puntensysteem

Positie op de grid Huidige puntensysteem Voorgestelde puntensysteem 1 25 25 2 18 18 3 15 15 4 12 12 5 10 10 6 8 8 7 6 6 8 4 5 9 2 4 10 1 3 11 0 2 12 0 1 Snelste ronde 1 (alleen voor rijders in de top 10) 1 (alleen voor rijders in de top 12) Huidige puntensysteem versus het voorgestelde puntensysteem

