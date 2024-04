Als er één coureur is die de Grand Prix van China het liefst zo snel mogelijk wil vergeten, is het Daniel Ricciardo. Na vier matige races zat de Australiër er in Shanghai goed bij. Helaas sloeg het noodlot toe toen Lance Stroll met zijn Aston Martin op de achterkant van de Visa RB-coureur botste. Tot overmaat van ramp is het Ricciardo die nu op de blaren moet zitten, middels een flinke gridstraf voor de volgende race.

Daniel Ricciardo – wiens race al vroeg ten einde kwam na de aanvaring met Lance Stroll – heeft van de stewards een gridstraf van drie plaatsen gekregen. Er is geoordeeld dat de Visa RB-rijder ongeoorloofd Nico Hülkenberg heeft ingehaald onder een safety car. Omdat hij geen tijdstraf meer kan uitzitten, wordt hij dus benadeeld tijdens de volgende Grand Prix in Miami.

De stewards beweren dat Ricciardo dacht dat hij Hülkenberg mocht passeren na eenzelfde inhaalactie van de Haas-coureur een paar rondes eerder. Dat bleek echter niet het geval. “Hülkenberg had het recht om Ricciardo in te halen. Er bestond geen gerechtvaardigde basis voor Ricciardo om Hulkenberg weer in te halen. Daarom krijgt hij een gridstraf van drie plaatsen voor de volgende race en twee strafpunten op zijn licentie.”

Crash met Stroll

Daarmee is het drama compleet voor Ricciardo, die zijn race vervroegd moest beëindigen na een aanvaring met Stroll. Het leverde een van de meest spraakmakende momenten uit de GP van China op.

Valtteri Bottas kwam stil te staan met motorproblemen waarmee hij de eerste safety car van de race rechtvaardigde. Terwijl de auto’s in processie achter raceleider Max Verstappen aan tufte, duwde Lance Stroll zijn voorvleugel onder de diffuser van Daniel Ricciardo – einde oefening voor de Australiër. Wanneer Stroll achteraf Ricciardo de schuld probeert te geven van het incident, is laatstgenoemde zijn eeuwige glimlach even kwijt. Met een gridstraf zal deze alleen maar langer zoek zijn.

