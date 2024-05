Daniel Ricciardo heeft de deur voor Lance Stroll op een kier gezet om alsnog zijn excuses aan te bieden voor de crash die de Canadees bij de herstart in de Chinese GP veroorzaakte. Volgens Ricciardo is dat nog steeds niet gebeurd en zal dat ook niet gebeuren. “Hij denkt dat hij niets verkeerd heeft gedaan.”

Woedend was -ie na de race in Sjanghai. Niet eens zozeer door de blunder van Lance Stroll die bij de herstart zat te slapen achter het stuur, maar meer nog door het feit dat de Canadees hem ‘een idioot’ noemde. Stroll werd door de wedstrijdleiding als schuldige aangemerkt voor het incident met Ricciardo (hij knalde achterop de Australiër wiens race daardoor voorbij was) en kreeg daarvoor een tijdstraf van tien seconden opgelegd. Ricciardo noemde zijn collega na afloop een ‘grote hufter’.

“We hebben sinds China niet met elkaar gesproken”, verklapte Ricciardo desgevraagd in Miami. De Australiër zou excuses van Stroll accepteren, zei hij, maar verwacht dat zo’n gebaar er van zijn Canadese collega niet zal komen. “Ik zou een ontmoeting met hem waarin hij zijn excuses aanbiedt weigeren, omdat ik het gevoel heb dat het nergens toe zal leiden”, aldus Ricciardo. “Als hij gewoon zou sms’en en zeggen: ‘Ja, mijn fout’, of wat dan ook, dan zou ik de excuses accepteren. Zo’n grote eikel ben ik nou ook weer niet… Maar het feit dat hij zelfs dat niet heeft gedaan, betekent duidelijk dat hij kennelijk niet denkt dat hij iets verkeerds heeft gedaan. Daarom valt er, vermoed ik, ook niet veel te zeggen.”

Stroll weigerde in Miami te bevestigen of ontkennen dat hij in de afgelopen tien dagen tussen Sjanghai en Miami contact heeft gezocht met Ricciardo. “Dat is niet iets wat ik hier zou bespreken. Zulke zaken worden achter gesloten deuren afgehandeld.” Of niet natuurlijk.