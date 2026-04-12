Het GT3-debuut van Lance Stroll verliep allesbehalve vlekkeloos tijdens de openingsrace van de GT World Challenge Europe Endurance op Circuit Paul Ricard. De Canadees besloot na de GP Japan eenmalig de Formule 1-auto in te ruilen voor een GT3-bolide, maar meer dan een 48ste plaats zat er niet in voor de Aston Martin-coureur. Stroll liep namelijk samen met zijn twee teamgenoten meer dan acht minuten aan tijdstraffen op.

Lance Stroll maakte tijdens de eerste ronde van de GT World Challenge Europe Endurance Cup op Circuit Paul Ricard zijn GT3-debuut, maar dat liep niet zo heel goed af voor de Canadees. De Aston Martin-coureur was onderdeel van het team #18 Comtoyou Racing, en deelde zijn bolide met voormalig Formule 1-coureur Roberto Merhi en Aston Martin Academy-coureur Mari Boya.

Acht minuten aan tijdstraffen

Tijdens de kwalificatie verzekerde het team zich nog van een vijftiende startplaats, maar kon deze niet verzilveren. Sterker nog, meer dan een 48ste plaats zat er niet in. Stroll en zijn teamgenoten kregen namelijk met acht minuten en 25 seconden aan tijdstraffen te maken tijdens de zesuursrace. Zo werd Boya verantwoordelijk gehouden voor het veroorzaken van een botsing, waarvoor hij een stop-and-go-penalty kreeg. Ook werd er vier minuten aan straf opgelegd voor het negeren van blauw vlaggen. Daarnaast kreeg de bemanning van de #18 nog eens drie minuten en veertig seconden aan straffen opgelegd voor het overschrijden van de baanlimieten.

Lance Stroll in actie tijdens de GT-race op Circuit Paul Ricard

Winst voor zusterteam

Stroll was zelf ook verantwoordelijk voor een tijdstraf voor zijn team. De Canadees kreeg specifiek één minuut straf voor het negeren van blauwe vlaggen en 115 seconden voor het overschrijden van de baanlimieten. Stroll gaf voorafgaand aan het weekend nog aan dat er een kans was voor zijn team om te winnen, maar uiteindelijk was het andere Aston Martin-team, #7 Comtoyou Racing, de winnaar, dankzij een late inhaalactie voor de leiding in de race.

