Formule 1-liefhebbers kunnen de sport vanaf komend weekend voortaan ook (deels) via de ‘gewone’ tv volgen. Viaplay en Talpa kondigden dinsdag namelijk een deal aan waarmee het kanaal SBS9 wordt omgeturnd tot Viaplay TV. Met daarop dus ook F1. Wat het concreet betekent: 3 vragen, 3 antwoorden.

1 Wat er is precies live te zien en wat niet?

Hoewel de deal tussen Viaplay en Talpa (eigenaar van SBS9) weliswaar Formule 1 behelst, is het qua live-beelden vooralsnog beperkt. Zo wordt van de komende Grand Prix van Japan, de eerste wedstrijd op SBS9 cq Viaplay TV, alleen de tweede vrije training live uitgezonden op tv. De rest is live alleen via de streamingdienst zelf te zien, zoals nu ook het geval is. Wel komt er later op de dag om 13.00 uur een integraal verslag van de kwalificatie (zaterdag) en de race (zondag). Op vrijdag is het programma Shakedown ook nog te zien, net als een samenvatting van de race op zondagavond.

2 Wat is er de rest van het seizoen nog meer te zien?

Hoe de precieze programmering voor de rest van de races dit seizoen eruit komt te zien, is volgens de betrokkenen partijen nog niet bekend. Duidelijk is al wel dat er ook bij de Grand Prix van China weer veel aandacht voor Formule 1 zal zijn op het nieuwe kanaal van Viaplay en Talpa.

Dat Talpa nu met Viaplay TV gaat komen op het ‘open’ net, betekent dat de tv-kijker van méér dan alleen een deel van de Formule 1 kan gaan genieten. Zo zullen er op de nieuwe zender ook voetbalwedstrijden worden uitgezonden uit de Engelse Premier League en de Duitse Bundesliga. Daarnaast zal er ruimschoots aandacht zijn voor darts, met aandacht voor de wedstrijden van de PDC-toernooien.

3 Wat zeggen de partijen er zelf over?

Roger Lodewick, CEO Viaplay Nederland: “We zijn erg blij met deze nieuwe samenwerking met Talpa Network. Talpa heeft een enorm bereik en door deze samenwerking kunnen wij een breed publiek aanspreken en kennis laten maken met Viaplay en het geweldige sportaanbod dat we op onze streamingdienst aanbieden.”



Joost Brakel, CEO, Talpa Network: “Wij zetten vol in op onze open mediastrategie en dat betekent dat wij voortdurend in de markt kijken naar mogelijkheden tot samenwerking met aantrekkelijke partners. Het partnership met Viaplay is hier illustratief voor, zoals we eerder ook succesvolle allianties zijn aangegaan met RetailMedia.One en BBC First. Viaplay en Talpa Network hebben de intentie om de samenwerking in de nabije toekomst te verbreden en te verdiepen, en zijn blij dat we onze kijkers deze immens populaire sporten kunnen aanbieden.”